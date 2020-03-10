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頭家想改變？「台北造起來」招募有志轉型店家

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
頭家們，想要改變嗎？「台北造起來」帶您蛻變成長，正面應對各種挑戰，經由專業輔導團隊量身改造，協助品牌定位、包裝設計，還有資金挹注，讓店家再升級。　圖／北市商業處提供
頭家們，想要改變嗎？「台北造起來」帶您蛻變成長，正面應對各種挑戰，經由專業輔導團隊量身改造，協助品牌定位、包裝設計，還有資金挹注，讓店家再升級。　圖／北市商業處提供

頭家們，想要改變嗎？「台北造起來」帶您蛻變成長，正面應對各種挑戰，經由專業輔導團隊量身改造，協助品牌定位、包裝設計，還有資金挹注，讓店家再升級。今年度持續招募「美食餐飲」及「傳統產業」2類型之特色店家進行改造，透過輔導再造店家特色與內涵，由內而外提升品牌價值，強化競爭力，報名期間自即日起至4月25日止，歡迎有意自我提升的店家報名參與！

北市商業處處長高振源表示，面對大環境的衝擊，業者應透過轉型精進自身經營能力，現為協助本市具風格潛力店家挖掘核心價值及再生永續商機，以「台北造起來」推動台北市特色店家再造，自2015年起至2019年底已輔導80家， 經過輔導後，整體平均營業額及來客數皆提升了一成以上。

歷屆輔導店家經升級品牌價值與E化能力，助益業績持續成長，包括：南北貨行「富自山中」提升品牌形象再跨足電商，網路生意超越實體店；傳統漢餅店「宜德和志」，透過嶄新面貌與質感包裝，結合社群平台拓展接單新客源；艋舺老牌魷魚焿「兩喜號」百年維新，以文化美學改造店面空間吸引顧客回流，再結合外送服務，面對環境改變主動出擊。希冀透過店家再造，建立本市品牌標竿，翻轉傳統商業模式，從容應對挑戰，迎接新商機。

今年持續甄選本市具改造亮點、欲重塑品牌定位或轉變經營模式的「再造店家」，及店面已具特色風格、欲提升品牌價值的「型店店家」，由專業輔導團隊量身打造經營策略、商品服務與設計包裝等，後續透過故事行銷與創意導客等一系列推廣活動，提升店家知名度，期盼本市能有更多蘊含潛力及特色的店家讓民眾看見，由點到線擴大至面，打造城市品牌版圖。

「台北造起來」店家甄選活動報名開跑，為讓有興趣參與的頭家們更深入了解輔導內容，分別於4月8日以及4月10日辦理「主題講座暨甄選說明會」，歡迎大家踴躍報名參與。另預計於5月下旬舉辦提升企業經營競爭力相關課程，將邀請有意自我提升之業者報名參加。相關訊息請上「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。

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