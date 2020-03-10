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「珍煮丹」24小時不打烊 入駐茶攤一條街

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
「珍煮丹」24小時不打烊，入駐茶攤一條街。 圖／業者提供
「珍煮丹」24小時不打烊，入駐茶攤一條街。 圖／業者提供

泰山飲品布局積極多角化經營，推出的《茶攤一條街》自2020年「開街」滿三年，再跟超夯手搖名店「珍煮丹」合作，端出經典「黑糖奶茶」，明日正式便利商店上架；《茶攤一條街》已和6個知名手搖品牌聯名合作、第九支產品。

由於現在的飲料的生產技術已經相當進步，泰山去年和圓石合作推出復刻雙Q紅茶，成為當年度冷藏紅茶新品銷售第一，狂賣百萬罐；今年《茶攤一條街》再開一家超夯手搖名店「珍煮丹」合作，

泰山觀察奶茶是台灣消費者熱愛的商品，也是即飲茶市場第二大的品類，過去《茶攤一條街》的奶商茶品也常常有話題熱度。為了推動冷藏奶茶市場的成長，也了解國人健康意識抬頭的趨勢，高乳含量是新品搶佔市場的重點。

「珍煮丹」10年前士林觀光夜市起家，黑糖風味飲品深受消費者喜愛，從夜市的小攤販發展為台灣最大黑糖飲品連鎖品牌，目前展店已有62家，也是許多外國旅客來台拜訪的名店。

泰山與「珍煮丹」研究《茶攤一條街》經典美味時，選定超人氣單品黑糖鮮奶茶為風味挑戰商品，再次考驗手搖商品與產線包裝風味再現的能力。幾經研發調整，終於把珍煮丹的嚴選祖傳黑糖中濃郁的黑糖香

黑糖 泰山 奶茶

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