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疫情衝擊打亂人力市場供需平衡 萬寶華：Q3將反映

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

萬寶華今（10）日公布第2季全球就業展望調查，台灣就業展望淨值為+24%，與上一季及去年同期相比微幅增強，與日本併列為亞太之首，與克羅埃西亞、希臘、日本躍升全球第一。

不過，萬寶華也示警，新冠肺炎疫情所造成的景氣前景不明，疫情的後續發展實為關鍵變數，萬寶華預估其對人力巿場所產生的影響，將反映於第三季的調查數據中。

萬寶華指出，此次調查七大行業相較，工程建設業及服務業二大行業雇主的聘僱意願最為明顯，淨值分別為+40%及+30%；金融保險及不動產業以及批發零售業顯示雇主有一定程度的聘僱意願，淨值為+23%及+21%；而聘僱意願居末的產業為休閒餐旅業，季調前淨值為+11%。

與上一季相比，七大行業中有三個行業的聘僱意願提高。工程建設業的招募需求增長5% 最為顯著，而休閒餐旅業和運輸倉儲及通訊業各上升了 2%。然而，批發零售業和金融保險及不動產業則分別下降了 6% 和 4%。

與去年同期相比，七個行業有四個就業展望有改善，工程建設業的展望大幅上升 21%，批發零售業和服務業分別上升 3% 和 2%；然而，運輸倉儲及通訊業和休閒餐旅業的雇主聘僱意願則各下降3%。

萬寶華台灣專業人才事業總經理吳璧昇分析指出，由於新冠肺炎疫情造成產業動能減弱，主計處已下修了今年的經濟成長率，且中國大陸是台灣主要的出口巿場及投資地區，長期以來產業分工形成緊密的供應鏈，此次疫情波及中港台乃至全球，各產業均受嚴峻考驗，特別是觀光、旅遊、百貨及交通業者首當其衝，中台港全面性的防疫政策使得各產業在年節休假後延遲復工，影響產業動能，也打亂了人力巿場供需平衡。

此外，近年在中美貿戰衝突因素及政府的鼓勵政策下，已有廠商移回部份產能，可望受惠疫情轉單，加上疫情期間刺激電子商務、外送平台等宅經濟成長，以及政府為穩定經濟訂定紓困方案等，吳璧昇表示，這些措施都可期望降低企業衝擊力道。

萬寶華表示，本次調查於台灣農曆年假前執行，訪談台灣 1,039 位雇主，藉以了解企業於 2020年04至06月間的聘僱意願，結果顯示有28%預計增加人力，4%預計減少人力，66%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+24%，排除季節因素後為+24%，與上一季及去年同期相比微幅增強。

疫情 萬寶華

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