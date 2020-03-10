六福客棧笑著熄燈 自抬身價背後的如意算盤？

3月9日天剛破曉，知名的台北市長春四面佛廟香煙裊裊，不少上班族特別趕在上班前，左捧鮮花、右持七色香，在喃喃祝禱聲中盼求工作順利。這裡是台灣首座四面佛廟，也是「六福客棧」最鮮明的旅客記憶，但香火鼎盛的場景最快在今年底前，將化作城市回憶。

這天上午，六福客棧一紙新聞稿，寫明三件大事，再度擾動新冠疫情的敏感神經。第一，經常一位難訂的金鳳廳，3月主打港式餐點499元吃到飽；其次，住房服務推出買一送一專案優惠，直至5月31日；第三，這個六福集團的「起家厝」，將於6月1日零時正式熄燈。

「開幕至今共48年，六福客棧見證台灣退出聯合國、台灣經濟起飛等近代史，每年服務10多萬住宿客人，2019年平均住房率達77.23％，營運表現穩定。」六福客棧在聲明中隻字不提新冠肺炎相關字眼，取而代之是「因危老案通過，將進行後續改建作業。」

即使六福集團洋洋灑灑上千字新聞稿，將此案與新冠肺炎作完美切割，卻無法提振投資人信心。今日上午9點，六福股價雖以小漲0.76％跳空開出，隨後就由紅翻黑，一路走跌，股價一度下探12.55元，終場跌幅2.29％，收在12.80元。

新冠肺炎這隻黑天鵝來勢洶洶，讓去年因危老案傳出利多消息，帶動六福股價漲幅近一成的表現，今天破功了。

起家厝打掉重練，六福加速取得危老改建建照

其實這樁「危老案」醞釀有六年之久，早期六福客棧有意申請都市更新、改建，卻受限於設計問題，卡關多時，又曾計畫老屋拉皮、改裝，直至《危老條例》上路後，六福集團確定在2019年走向「危老」一途。

六福客棧去年3月遞件申請危老重建計畫，5月取得台北市政府核准，成為台北市飯店危老申請第二例。由於該飯店坐擁松江南京黃金地段，六福集團在客源與營收穩定情況下，始終不願透露明確的重建時間，總以「尚無完整開發時程計畫」或「最遲今年4月申請建照」作為回應。

如今，六福集團繼2月推出「關西六福莊生態渡假旅館」10週年優惠專案，攜手「台北六福萬怡酒店」住一晚送一晚，最低4999元即可入住兩飯店；今日再宣布，六福客棧6月起不再營運，也意味危老改建將在這波疫情困境中加快速度，第一步行動就是「申請建照」。

專家肯定，「這是很好的決定。」根據《危老條例》，一旦取得建照，必須在半年內動工，台北市暨新北市老屋改建發展協會理事長胡偉良研判，六福客棧選在此時宣布停業，有可能是已經取得建照準備動工，或是拚下半年拿到建照。

六福客棧瞄準疫後獲利，危老改建為身價鍍金

六福客棧座落商二及住三兩種分區，根據去年已曝光的危老改建計畫，基地面積約380坪，總樓地板面積約3500坪，全案獲得原建築容積1.15倍的建築基地鼓勵額度，再加上10％的時程容積鼓勵，預計打造超過20層樓的商用大樓，計畫作為商辦和飯店使用。

「飯店推陳出新，民眾也傾向挑選新飯店作為住宿首選，」趁著新冠肺炎，正式轉骨的好時機，轉型是很好的基礎，」胡偉良表示。

去年胡偉良曾評論六福客棧改建案為「富人都是最快嗅到錢味道的人」，「六福客棧選在此時加快危老改建的腳步，有可能為國內飯店業帶來仿效的作用。」

胡偉良示警：「CP值飯店」恐成下一個重災區

面對疫情，國內飯店業不是裁員、歇業，就是祭出「關閉樓層」的因應措施。胡偉良直言，飯店營業最大開銷是人力成本及設備維護，當遊客不再入住飯店，很多飯店只剩近三成房型對外營業，營運衝擊相當大，亟須縮小營運規模來減少虧損。

其實，在這波飯店的疫情危機中，最岌岌可危的是過去主打「高CP值」的飯店。胡偉良認為，物美價廉代表獲利率低，企業有無儲備足夠的資本，將是能否挺過疫情的關鍵。他語重心長的警示，「一味在紅海市場拚價格的廠商，將會面臨新冠肺炎的嚴峻打擊，大部分的企業會活不了，倒閉現象才剛開始，還可能愈來愈多。」

六福集團身為國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲及電影院等事業龐大的觀光集團，繼2018年卸下負擔最大的六福皇宮後，2019年力拚六福村及台北六福萬怡酒店兩大單位績效走強，並減資45％來彌補營運虧損，目標是在2020年由虧轉營，無奈卻被一場疫情打亂了如意算盤。

如今，六福客棧在疫情裡祭出改建的消息，外界都睜大眼等著這一座白牆紅柱綠琉璃的中式建築，未來將以何種面貌，重新站回有台北華爾街之稱的南京松江商圈。

（作者／ 江星翰 本文出自2020.3.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）