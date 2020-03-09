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影／運動襪訂單少一半 織襪業者改做客製化口罩套

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉織襪業者「黑狗兄」李東林(左一)說，這波疫情讓他們運動襪訂單被退了約五成，因此趕快轉型設計口罩套，並開始接客製化口罩套訂單。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉織襪業者「黑狗兄」李東林(左一)說，這波疫情讓他們運動襪訂單被退了約五成，因此趕快轉型設計口罩套，並開始接客製化口罩套訂單。記者林宛諭／攝影

新冠肺炎疫情導致許多路跑相關活動取消，也連帶影響織襪界訂單，彰化縣社頭鄉織襪業者「黑狗兄」李東林說，這波疫情讓他們運動襪訂單被退了約五成，因此趕快轉型設計口罩套，並開始接客製化口罩套訂單。

由於路跑和馬拉松等體育活動經常會訂購運動襪等當活動報名贈品，東林開發企業李東林說，最近路跑活動一一喊停，他的訂單也少了一大半，但也發現為了減少醫療口罩用量，大家紛紛用口罩套套住醫療口罩以取代，而利用織襪現有機台及織布就可馬上生產口罩套，所以他經過半個月測試機台和原料後，也開始投入生產。

李東林說，他一直想如何利用自已做紡織的專業，是否能為現況做些什麼貢獻，如果說戴口罩是無法改變的現況，那至少可以讓戴口罩也能成為時尚，例如設計Q版口罩套，讓心情美麗點，減少恐慌感，他還寫了一首台語順口溜紓發心情「中國武漢真靠北，…真多產品無人買，害我生意墜落地，..暫時來做掩嘴配，麥賀疫情四界喂，分工合作度賀過」。

他開發了樣式簡單的全竹炭純棉口罩套，李東林說，市面上有些標榜抗菌除臭產品，其實是加了藥劑，但他認為，口罩套直接接觸口鼻更應用最天然的材料，才能讓大家用的更健康。

李東林說，有朋友原本在大陸經營服飾批發，也受疫情影響倒了二家店，最近也向他下訂上千個口罩套，要改賣口罩套，也歡迎機關團體訂購客製化口罩套。

以織襪聞名的社頭鄉已有多家業者投入生產口罩套，網路上最近也看得到各式各樣口罩套行銷，但材質和品質及價格差異性極大，消費者也應多比較再採購。

口罩 疫情

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