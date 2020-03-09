Uber在台推出安全認證碼功能 搭車更安心

Uber的用戶現在可以選擇在行程開始前，透過接收一組4位數安全認證碼，並提供給駕駛輸入，待驗證通過後才開始行程，功能能確保乘客搭到正確的車輛，駕駛載到正確的乘客。

Uber表示，即日起台灣的Uber App用戶都可以啟用這項全新的安全功能。 Uber安全產品總監Sachin Kansal表示，我們致力於不斷努力和追求創新，以提供乘客和駕駛所需的功能，確保所有人都有安全且可靠的體驗。這項新功能讓乘客在行程中更安心。

乘客可以前往App設定，點開「確認您要搭乘的行程」來啟動安全認證碼功能。乘客也能選擇是否要在「每趟行程」或在「夜間行程」（晚上9點到早上六點）開啟此功能。開啟功能後，乘客在等待駕駛抵達上車地點時，在Uber App會上收到一組4位數安全認證碼。

當車子抵達、乘客要上車前，乘客便可口頭告知安全認證碼讓駕駛輸入，完成驗證後您的行程才會開始。Uber指出，若駕駛沒有輸入正確的認證碼，行程將無法開始。

Uber在去年9月率先於舊金山展示了這項全新的安全功能，協助開發此功能的資深產品經理 Rebecca Payne表示，不僅乘客能受惠於安全認證碼功能，駕駛也能知道他們所載的對象是正確的乘客。