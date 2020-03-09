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廣豐擬出售桃園八德購物中心 開價不低於45億元

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

廣豐以有重大訊息將公布為由，今（9）日停牌一天，下午由董事長邱文達親自召開重大訊息說明，宣布擬處分旗下位在桃園八德的廣豐新天地購物中心，改以售後租回方式經營，開價不低於45億元，最快下半年公開標售。

邱文達表示，近年來實體零售業受到電商很大衝擊，加上最近新冠肺炎疫情，導致實體零售業業績雪上加霜。廣豐與旗下旗子公司寶豐資產管理公司今天決定擬處分廣豐新天地購物中心，以活化資產，並充實營運資金，為公司長期轉型做好準備。

寶豐未來擬採售後租回方式，繼續經營廣豐新天地，鎖定購物、休閒、娛樂、飲食、文化等五大機能，持續滿足當地民眾日常生活需求。廣豐預計5月27日舉行股東會，討論資產出售案，一旦順利通過，最快下半年公開標售。

另外廣豐新天地購物中心二期計畫也考慮轉向醫療商機，希望借重董事長胞弟邱文祥醫學博士的專業背景，已經聘請由邱文祥籌組專業顧問團隊，進行醫療產業市場及法令的可行性評估，希望能藉此增加公司整體營收及獲利能力。

從台北迪化街發跡的廣豐，早期以毛巾事業起家，不過隨著大陸毛巾崛起並傾銷台灣，擠壓到廣豐的生存空間，廣豐力圖轉型，藉由過去留下的桃園八德舊廠進行各項資產開發，推出包括廣豐花園建案，以及廣豐新天地綜合商場等。

廣豐 零售業

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