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廖曉喬幕後力推 微風e-Pay付款後就只要等商品送上門

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
微風今（9）日宣布正式推出「微風e-Pay」，訴求付款後就只要等著商品送上門，而這也是微風策略長廖曉喬幕後力推的。 圖／微風提供
微風今（9）日宣布正式推出「微風e-Pay」，訴求付款後就只要等著商品送上門，而這也是微風策略長廖曉喬幕後力推的。 圖／微風提供

新冠肺炎持續延燒，宅經濟逆勢成長，e化概念儼然已成支撐全球消費經濟重要關鍵。微風今（9）日宣布正式推出「微風e-Pay」，訴求付款後就只要等著商品送上門，而這也是微風策略長廖曉喬幕後力推的。

微風指出，針對微風BREEZE REWARDS貴賓，「微風e-Pay」e化了實體賣場空間，消費者無需出門，只需選擇微風APP中的「微風e-Pay」支付，在完成付款流程後，商品就能送達指定收付地址。

微風表示，此項功能幕後推手微風策略長廖曉喬，親自測試並體驗後表示，有了「微風e-Pay」 在忙碌工作行程的空檔、或是不想出門時也都能shopping。「我只要拿出手機，點閱新貨上架訊息、EDM後，然後告知專櫃銷售人員想要購入的品項，並選擇以微風e- Pay付款，接下來就只要等著商品送上門」。

緊抓e化消費模式改變的趨勢，微風將原定今年第三季上線的新升級服務計畫，在疫情的影響下，由集團策略長廖曉喬及微風數位團隊，每天開會研商、測試，擷取當中支付功能，優化付款流程，以最短的時間壓縮提前上線。

此外，自4月起，微風也將「行」動力升級，微風APP與大都會車隊獨家合作，可透過 「Breeze Pay微風錢包」 直接支付車資，同時針對微風APP會員推出配套優惠方案，包括：在4月~5月底，搭乘大都會車隊計程車，使用微風錢包行動掃碼付款，有機會可獲最高回饋1,000點。還有首次下載叫車服務，大都會車隊提供100元乘車券。

微風 大都會 APP

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