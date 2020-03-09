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為何Gogoro不出重機？ 專業網友分析：市場小、電池不夠用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇在PTT上發問「Gogoro為什麼不出重機？」，對此專業網友分析除了市場小以外，電池也會不夠用。 圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇在PTT上發問「Gogoro為什麼不出重機？」，對此專業網友分析除了市場小以外，電池也會不夠用。 圖／聯合報系資料照片

現今民眾環保意識抬頭，許多機車族都會將原本的油車改成電動機車，而現在又以Gogoro最常見，但市面上的「電動重機」少之又少，讓不少重機族感到相當惋惜。於是昨（8）日就有一名網友在PTTPO文提到，如今電動機車在各方面都勝過油車，所以他就想若電車起步加上重機的馬力，肯定能使重機成為更親民的交通工具，因此他就好奇詢問廣大網友「Gogoro為什麼不出重機？」

原PO在文中表示，他觀察到現在電動機車不僅可以減碳，就連聲音、機身、和牌照稅上都大贏油車，所以他就想如果有電動車的起步和重機的馬力，加上電動車不會有噪音問題，一定會讓重機成為更親民的交通工具，甚至會為電動機車廠商帶來極大的商機，於是他就疑惑的問道「有沒有Gogoro出重機會有商機的掛？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，「Gogoro就是走輕巧路線，幹嘛要出重機」、「重機是吃油怪獸，難道現在要改成吃電怪獸了嗎」、「重機哪裡親民，這訴求在每家做機車的都會被打臉」、「重機改成電車應該就不叫重機了吧」、「重機就是因為有超重的車重，才會叫做重機，如果Gogoro都出重機真的不知道能賣誰」。

其中更有專業網友指出為何Gogoro不出電動重機的關鍵，「電池一定會不夠用，所以根本不用想Gogoro會出重機了」、「這樣開出去一次是想要換多少次電池？」、「就是做不出來，如果可以做早就做了吧，高速下的續航一定很慘，但堆電池就會是超重的車重，這樣是能賣誰？」、「有一好沒兩好啦，還是乖乖騎油車重機吧」、「市場會太小，結案」、「這樣能有什麼市場，光要一直換電池這件事應該就不會有人想買了」。

重機 Gogoro 電動機車 PTT 機車族

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