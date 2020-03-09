「疫」改宅空間！蝦皮購物攜品牌商打造居家生活超品周

浪漫春季到來，瞄準居家改造潮，蝦皮購物攜手特力家︱HOLA+特力屋、P&G、聯合利華，宣布於即日起至3月15日接力打造「居家生活超級品牌周」，並祭出「完美宅空間五大關鍵」優惠好康，由特力家領頭起跑，推出整點放送一折券等優惠。

蝦皮所提出的完美宅空間五大關鍵，包括一覺好眠開啟全日好生活、繽紛收納營造空間活潑感、擺設巧思從細節提升生活質感、全日飄香心情如沐春風、以及清潔前線守護居家健康等。

國際設計配對網Homify指出，2020年室內設計要素以「鮮豔擺設、活潑收納、多功家具」為主要趨勢。蝦皮觀察，因防疫需求近期民眾在家時間長，帶動站內居家生活如收納類型商品約兩成提升；觀察熱銷款式以同類商品可相互堆疊、或提供多色選擇較受歡迎，熱銷顏色則以黃色、粉色等活潑色系為主。