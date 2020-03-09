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阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

晟德推出人才培訓營 以「玩 Game 打怪」為主軸

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

晟德（4123）積極落實企業社會責任並重視台灣人才培育，連續第五年推出晟德人才培訓營並以「玩 Game 打怪」為主軸，將實習過程化身成新奇有趣的遊戲，鼓勵學生藉由不斷越級打怪、累積經驗值，最終闖關突破自我！即日起至 4/12 日（日）止，2020 年晟德人才培訓營正式開放報名，並釋出晟德、玉晟管顧、益安、順藥及博晟 5 家公司、總計 20 個熱門實習機會，涵蓋研發、製造、法規暨專案管理、人資、公關與事業發展等多元領域，廣邀具備冒險精神並勇於跳脫框架的跨界人才一起來提高職場即戰力，挖掘自我價值、探索未來的無限可能。

隨著全球疫情蔓延，台灣堅實的生技研發實力再度受到關注與肯定，越來越多才人希望能入生技產業為維護人類健康貢獻一己之力。晟德希望藉由人才培訓營給予青年學子一個「找到天賦」的機會，透過跨產業、跨部門、跨科系的腦力激盪及刺激，挖掘更多未知的自己！

去年晟德人才培訓營吸引許多優秀學子爭相競逐，報名人數成長 33%、錄取機率不到 4%，競爭相當激烈。此現象顯示越來越多同學想要一窺生技產業的從業現場並思考跨界發展的可能。特別的是，錄取同學的科系來自生技專業（如醫藥、生命科學與醫務管理學系)和非生技領域（如企業管理、財務金融及外國語文系）的佔比約 5.5：4.5，符合專案設計的期待，也讓不同背景的學生能在此平台中彼此衝撞、成長。

晟德觀察第四屆實習生的表現相當優異，不僅思維邏輯縝密、表達清晰，在實習過程中更是抓緊機會深入了解非自身專業領域的不同面向，積極彰顯「不畏挑戰」、「永不設限」和「積極熱情」三大專案精神。此外，也有同學表示實習結束後，未來的職涯方向更清晰，也對於挑戰非本科系相關的職務更具信心，例如：本來預期畢業之後只能回學校擔任助教或進入藥廠擔任研發角色的同學，轉而思考行銷業務相關的職務；也有同學跳脫生技背景的框架，發覺自己對企業財務管理擁有高度熱情並希望能往此目標邁進。

2020 年晟德人才培訓營開放報名！線上及實體說明會同步展開！晟德是台灣最具指標性的生技旗艦集團，其轉投資企業包含生技創投、新藥研發、高階醫材與大健康事業等廣泛領域，業務範圍涵蓋藥品開發完整價值鏈。晟德人

才培訓營之特色在於跨界人才養成計畫，除了緊扣著「產銷研發財」五大管理元素的一系列課程外，相較於一般生技公司或藥廠實習僅能接觸到單一公司、產品或服務，晟德人才培訓營提供年輕學子更多的選擇！晟德人才培訓營擁有「全方位精選課程」、「產業重量級人物的職涯分享」與「多元公司與單位實習機會」

三大黃金吸引力：

⚫ 全方位精選課程：提供企業經營產、銷、研、發、財各面向的基礎課程、「職場必須會」之簡報及專案管理技巧與企業生命週期等「跳脫看企業」的通識課程，幫助學生一次觸及生技產業鏈的多重面向並快速了解企業營運的眉眉角角。

⚫ 產業重量級人物的職涯分享：邀請晟德集團董事長林榮錦及集團內逾十家轉投資企業之高階經理人親自授課並分享職涯規劃與永保熱情的秘密。

⚫ 多元公司與單位實習機會：提供晟德、玉晟管顧、益安、順藥及博晟五家公司之熱門實習機會，橫跨研發、製造、法規暨專案管理、人資、公關與事業發展等部門讓學生累積實作經驗與職場即戰力，並找到自己的天賦所在。即日起至 4/12（日）止，晟德人才培訓營歡迎國內外各大專院校（含以上) 學生踴躍報名！更多資訊煩請參考官方活動網站：https://www.centerlab.com.tw/join/project

配合學校防疫措施與健康管理措施，本屆實體說明會的相關安排將隨之彈性調整；此外，為滿足眾多學生的需求，我們將首度於 3/31(二)20:00 在臉書粉絲專頁舉辦線上說明會，敬請對線上或實體說明會有興趣的同學密切鎖定活動臉書粉絲團

晟德 生技產業 實習

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