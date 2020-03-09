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疫情衝擊＋大陸轉投資不入合併報表 達爾膚2月營收腰斬

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
達爾膚董事長吳奕叡。記者嚴雅芳／攝影
達爾膚董事長吳奕叡。記者嚴雅芳／攝影

達爾膚（6523）公布2月合併營收3421萬元，年減49%，累計前2月合併營收1.04億元，年減37.5％。

達爾膚表示，2月營收衰退主要因大陸轉投資公司營收不再併入合併報表，及台灣市場因新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延因素干擾，影響來台觀光客於實體零售通路消費的購物力道，使得來自實體零售通路的拉貨需求明顯減少；大陸轉投資公司也因防疫工作影響整體物流運輸，且公司自2月起先暫停「中、港、澳地區」的配送，因此，短期將影響第一季營運表現。

達爾膚表示，３月起各大電商針對38國際婦女節紛紛祭出優惠活動刺激買氣，電商通路銷售業績也較去年同期成長近4成，亦有消費力道逐漸移往電商平台的態勢。

公司將持續提升DR.WU品牌力，此次邀請金鐘影帝-吳慷仁擔任DR.WU 2020年品牌代言人，搭配２月美白新品上市，同步在官網、Facebook、YouTube等社群媒體落實與消費者雙向溝通，以搶攻「宅經濟」消費市場商機，有望推動線上通路營收成長，並對整體營運帶來挹注。

營收 電商

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