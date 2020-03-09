大陸復工率逾八成 廣越2月營收年衰12.3%

廣越（4438）公告2月份合併營收5.34億元，年衰12.3%。公司表示，主要是受產品組合影響，今年羽絨衣趨勢重返厚重長大衣，使淡旺季將較去年明顯，營收重心重回旺季6~9月及次旺季5月及10月單月。

此外，廣越越南各廠1月31日即已正常開工、大陸廠則分別已於2月10日及2月17日陸續開工，目前復工率已達8~9成。

廣越表示，由於羽絨衣的品質技術及研發工藝、款式每年創新，加上產品CP值、性價比均居領先地位，2020年ASP平均單價將調漲，再加上受惠產品組合優化毛利率可望提升，另外子公司羽絨原料廠尚弘羽絨今年可望進一步推升獲利動能，集團獲利可望再度向上推升。

廣越總經理吳朝筆對2020年全球版圖的全年業績及獲利表現亦持審慎樂觀。公司預估，今年主要成長力道將會是運動品牌掛帥，包括Adidas、Nike及UA等，戶外品牌Patagonia近兩年皆呈現二成以上成長，因此2020年預期將會小幅下滑藉以消化庫存，其餘品牌則將呈現與去年相當的水平。