寶鋼上海廠失火 中鋼：不影響市場

大陸寶鋼上海廠昨（8）日晚上發生爆炸，中鋼表示，不會對於市場供貨造成影響。

大陸網路昨天晚上瘋傳寶鋼上海廠發生火災，隨後上海消防單位在23時證實此事。寶鋼位在上海寶山區的工廠，據初步了解，廠區內一高爐熱風管道機器損壞，1200度高溫熱風噴出，廠方技術人員到場處置，無人員傷亡或環境污染。該高爐暫停生產，影響鐵水產能1萬噸，預計至少一天時間才能恢復生產。

對於是否影響市場及台廠，中鋼指出，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大陸企業自農曆新年以來，至今未全面復工，且多地封城、運輸受阻，造成鋼品庫存飆高。截至目前，大陸市場及主要鋼廠庫存仍在高點，寶鋼火災產能僅減損1萬噸，不會造成市場供貨影響。