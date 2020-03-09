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六福客棧屹立近半世紀 開啟四平商圈的繁華史

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福客棧將於5月底熄燈。圖／六福客棧提供
六福客棧將於5月底熄燈。圖／六福客棧提供

位於台北市長春路的六福客棧屹立近半世紀 ，堪稱見證台灣近代史。

六福客棧於1970年破土興建，當時周邊一片荒蕪，連路名都沒有，因此由六福直接選定168做為門牌號碼，引進日本最高建築技術，以「最高規格」打造，當時全台灣只有三棟建築以相同工法建造，歷經2年精心雕琢，在1972年正式開幕，門口上貼的是日本訂製磁燒出「六福客棧」的字型磁磚，白牆紅柱綠琉璃，濃濃的中式風格建築。

六福客棧從日式餐廳的流水麵線到金鳳廳的港式點心推車、經典粵菜料理，甫一開幕就造成轟動，曾有歌手潘越雲、萬沙浪駐唱，每天從11點開始就有長長的人龍準備排隊入場。開幕至今共48年，六福客棧見證台灣退出聯合國、台灣經濟起飛等近代史，每年服務十多萬住宿客人，2019年平均住房率達77.23%，營運表現穩定。計有房間數226間、3間餐廳與1間烘焙坊門市。

六福客棧屹立於南京松江商圈48年，開啟四平商圈的繁華史，於去年3月初遞件申請危老重建計畫，於同年5月9日取得台北市政府核准通過，基地面積約380坪，全案獲得容積獎勵額度包括建築基地1.15倍的原建築容積，再加上10％的時程容積獎勵，未來興建規模總樓地板面積6,000坪以上，將打造為20層樓以上的商用大樓，可望為歷史悠久的南京松江商圈注入全新量能。

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