快訊

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產

為國抗疫還被收隔離費…副鎮長丟官 誰該付錢輿論還在戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又少一間飯店！六福客棧5月底熄燈 人力轉六福物業

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

又一飯店收攤，屹立近半世紀的六福客棧宣布5月底正式熄燈。六福表示，六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，金鳳廳將營業至3月31日，客房服務及福園餐廳營業至同年5月31日。

六福表示， 關於六福客棧現有員工安排，將優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任、如未能調任者則轉介其他飯店任職，或以符合勞基法資遣方式等進行規劃，細節最晚會在4月公布。

由於物業管理亦持續布局，未來客棧相關人力也將優先轉往六福物業體系，六福物業管理傳承六福旅遊集團飯店know-how及長期培養的專業人才，將發揮優勢，主攻住宅高端清潔與特殊材質保養。

六福表示，持有六福客棧餐券或住宿券的消費者，都可正常使用票券，且所有票券皆附履約保證，消費者如有退票需求，可直接至訂席中心依票面金額退費。至於逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。

此外，六福表示，未來六福客棧美味不打烊，將發揮品牌優勢，推出包含常溫、冷藏及冷凍商品，持續布局零售、便當、餐飲，透過實體或電商通路。各大通路布局以聯名和即時便利的產品為主，將旗下的港點、粵菜等招牌菜，轉換為即時覆熱餐點或醬料、飲品等；另客棧便當，除現有的企業訂購外送及南港、松山既有營業點，也將沿著捷運持續布點，並持續尋覓新點開設館外餐廳。

便當 電商 住宿券

延伸閱讀

六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3/22落幕

繼台中亞緻大飯店後 彰化桂都餐廳也熄燈了

台中亞緻租約未滿卻熄燈 國泰建設：依舊違約

相關新聞

六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

六福客棧將於5月底正式熄燈，半世紀美味續飄香，持續布局零售、便當、餐飲。六福客棧表示，大眾要回味經典趁現在，該飯店推出住...

寶鋼上海廠失火 中鋼：不影響市場

大陸寶鋼上海廠昨（8）日晚上發生爆炸，中鋼表示，不會對於市場供貨造成影響。

中華電499雙飽資費 今年確定告終

被網友稱為「499之亂」的電信499雙飽資費（上網吃到飽、網內通話免費）確定告終，合約將在今年陸續到期，針對499方案合...

東陽2月營收年增14.8% AM營收創同期新高

汽車零配件大廠東陽自結2月合併營收新台幣16.25億元，年增14.84%，其中2月售後維修市場（AM）營收創歷史同期新高

六福客棧屹立近半世紀 開啟四平商圈的繁華史

位於台北市長春路的六福客棧屹立近半世紀 ，堪稱見證台灣近代史。

車廠斷料 縮減工時因應

新冠肺炎疫情讓台灣汽車組裝斷鏈，福特六和2月底停工後，以海空聯運方式補上零組件，今（9）日可望復工。他牌車廠則以減少工時、每周開工四天半因應，有一家重量級大廠若零件供應不上，本周可能開始停工。

吳永祥專訪／他，靠基本功 厚植競爭力

問起吳永祥對東陽的經營策略，整理整頓四個字已經用了超過十年。對於吳永祥來說，持續不斷的在廠區進行改善、優化流程以及不斷的產品開發，是他厚植東陽競爭力的不二法門，廠區內的投入、改善與效益更是他津津樂道的事。

吳永祥專訪／東陽蹲馬步 迎下一波成長

東陽實業集團總裁吳永祥說，新冠肺炎疫情勢必對汽車零組件產業造成衝擊，東陽必須更審慎的分配資源，應對當前的考驗。但他強調，即使全球汽車市場規模萎縮，汽車產業仍有許多前景可期，包括新能源車和自動駕駛技術、車聯網都可以看到蓬勃發展的態勢。

股東會紀念品 防疫小物夯

新冠肺炎疫情成為今年初最強黑天鵝，各上市櫃公司股東會紀念品準備作業大受波及。往年股東會紀念品大多是大陸製造，今年預定較早開會、早早向對岸下單的企業，現在面臨收不到貨窘境；動作更慢的企業，甚至只好摸摸鼻子、提高經費改買台灣貨。股務代理業者發現，防疫物品將是今年最夯的股東會紀念品。

在地心產業／水銡利觀光工廠 邀你體驗水五金

彰化縣第一家水五金觀光工廠水銡利成立1年多，董事長黃炎修說，水五金觀光工廠要賺錢很難，真的是為了要建立品牌及以服務為導向，他經常想，他們高品質的產品行銷歐美，但台灣鄉親卻無門路可以直接採購這些產品，為讓在地民眾可以了解到最先進產品，才經營觀光工廠。

零組件海運變空運 車廠負擔加重

新冠肺炎疫情延燒，汽車零組件供應短缺，車廠只好將海運改為空運，因此傳出空運運費上漲四成；但對汽車業者而言，運輸成本絕不僅增四成，沈重的零部件從海運改為空運，對車廠的負擔就是雪上加霜。

策略經營／林靜華帶隊田野調查 擴大視野 挑戰狼性文化

「先前叫我不要去，現在叫我不要回來！」群益金鼎證券上海代表處首席代表林靜華如此說道。

熱門新聞

六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

新冠肺炎飛機出不了國 全球經濟到底有多危險

為何收入越高的人信用卡越多？ 內行網友指1關鍵功能

比爾蓋茲認為的最佳理財方式 台灣女性以行動實踐

「感謝有你們」民眾寄感謝卡致敬 東台精機感動：這是第一次

AirPods要推平價版 台鏈振奮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。