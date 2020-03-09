又少一間飯店！六福客棧5月底熄燈 人力轉六福物業

又一飯店收攤，屹立近半世紀的六福客棧宣布5月底正式熄燈。六福表示，六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，金鳳廳將營業至3月31日，客房服務及福園餐廳營業至同年5月31日。

六福表示， 關於六福客棧現有員工安排，將優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任、如未能調任者則轉介其他飯店任職，或以符合勞基法資遣方式等進行規劃，細節最晚會在4月公布。

由於物業管理亦持續布局，未來客棧相關人力也將優先轉往六福物業體系，六福物業管理傳承六福旅遊集團飯店know-how及長期培養的專業人才，將發揮優勢，主攻住宅高端清潔與特殊材質保養。

六福表示，持有六福客棧餐券或住宿券的消費者，都可正常使用票券，且所有票券皆附履約保證，消費者如有退票需求，可直接至訂席中心依票面金額退費。至於逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。

此外，六福表示，未來六福客棧美味不打烊，將發揮品牌優勢，推出包含常溫、冷藏及冷凍商品，持續布局零售、便當、餐飲，透過實體或電商通路。各大通路布局以聯名和即時便利的產品為主，將旗下的港點、粵菜等招牌菜，轉換為即時覆熱餐點或醬料、飲品等；另客棧便當，除現有的企業訂購外送及南港、松山既有營業點，也將沿著捷運持續布點，並持續尋覓新點開設館外餐廳。