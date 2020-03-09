六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

六福客棧將於5月底正式熄燈，半世紀美味續飄香，持續布局零售、便當、餐飲。六福客棧表示，大眾要回味經典趁現在，該飯店推出住宿買一晚送一晚，每人千元有找，另外，還有旗下知名餐廳「金鳳廳」499元港點吃到飽。

六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，金鳳廳將營業至2020年3月31日，客房服務及福園餐廳營業至同年5月31日。為感謝老客戶，金鳳廳推出499元港點吃到飽，獲得熱烈迴響，活動將同步舉辦至3月31日。

此外，住宿也推出買一送一住房專案至5月31日止，希望舊雨新知能一起回味客棧經典。未來六福客棧美味不打烊，將發揮品牌優勢，推出包含常溫、冷藏及冷凍商品，持續布局零售、便當、餐飲，透過實體或電商通路，深入每個家庭。

各大通路布局以聯名和即時便利的產品為主，將老饕最愛的港點、粵菜等招牌菜，轉換為即時覆熱餐點或醬料、飲品等；擁有廣大粉絲的客棧便當，除現有的企業訂購外送及南港、松山既有營業點，也將沿著捷運持續佈點；同時持續尋覓新點開設館外餐廳，以延續近半世紀的經典美味。

物業管理亦持續布局，未來客棧相關人力也將優先轉往六福物業體系，六福物業管理傳承六福旅遊集團近半世紀的飯店know-how及長期培養的專業人才，將發揮優勢，主攻住宅高端清潔與特殊材質保養。

持有六福客棧餐券或住宿券的消費者，都可正常使用票券，且所有票券皆附履約保證，消費者如有退票需求，可直接至訂席中心依票面金額退費。至於逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。

現有員工安排，將優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任、如未能調任者則轉介其他飯店任職，或以符合勞基法資遣方式等進行規劃，細節最晚會在4月公布。

【中央社 台北9日電】

位於台北市南京松江商圈有48年歷史的六福客棧，因都市危險及老舊建築物加速重建案通過，將進行後續改建作業，加上武漢肺炎疫情影響，將提早在今年5月底熄燈。

六福旅遊集團旗下六福客棧去年3月通過危老重建，基地面積約380坪，全案獲容積獎勵額度包括建築基地1.15倍原建築容積，加10％時程容積獎勵，未來興建規模總樓地板面積6000坪以上，將打造為20層樓以上商用大樓。

六福旅遊集團人士說，六福客棧原本規劃客房部將繼續營業到今年底，但武漢肺炎疫情讓住房率大受影響。

六福旅遊集團今天表示，六福客棧金鳳廳將營業到31日，推出新台幣499元港點吃到飽，活動同步辦到31日；客房服務及福園餐廳營業到5月31日，住宿也推出買一送一住房專案到5月31日止。

六福旅遊集團說，持有六福客棧餐券或住宿券消費者可正常使用票券，所有票券附履約保證，消費者如果有退票需求，可直接到訂席中心依票面金額退費。

逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。

現有員工安排部分，六福旅遊集團將優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任，如果未能調任者，就轉介其他飯店任職，或以符合勞動基準法資遣方式等規劃，細節最晚4月公布。