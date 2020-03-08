東森自然美產學高峰會 攜手專業顧問團隊放眼全世界

東森自然美今（8）日召開第二屆「東森自然美產學高峰會」，以「佈局國際、再造魅麗」為主題，針對新興市場開拓、產品開發及次世代客群拓展等重要課題深入探討，東森集團總裁王令麟表示，今年東森自然美將積極佈局、提升品牌公信力，聽取專業團隊建議，再創美妝市場新藍海，穩站亞洲美妝領導品牌地位。

第二屆「東森自然美產學高峰會」中不僅針對新市場發展進行策略探討，亦聚焦「醫美保養」與「美容保健」兩大議題。王令麟表示，東森自然美將持續攜手專業顧問團隊，以「人證、物證、科學做見證」的經營理念深耕市場、提升品牌公信力與好感度，更透過通路整合、結合平台優勢，讓美麗無國界，開創美容保養新價值。

愛美是女人的天性，台灣女性消費者選擇使用醫美改善外觀與膚質的比例越來越高，但卻對術後保養一知半解或存有錯誤迷思，洪子懿醫師認為，醫美術後應選擇配合專業皮膚科醫生的建議，依照肌膚狀況挑選適合的保養品，留意肌膚保濕、修護與防曬，才能讓術後肌膚回復自然健康的代謝機制。

東森自然美近年積極布局科學美容領域，也與國內外知名醫學美容中心及多所大專院校合作，在技術與設備各方面力求精進，研發出最適合東方女性膚質的保養產品，旗下人氣商品瑞昇系列：γ-PGA複方高效保濕精華液、深層保濕修敏精華乳及平衡滋養霜，具有高度修護功效及補水的天然植物成分，讓消費者掌握術後七天「保濕、舒敏、修護」修護三大關鍵，使肌膚「精修細養」無負擔，更是國內外醫學美容中心指定術後保養品。

近年隨著健康自主觀念高漲，美容美妝市場也吹起一股「純淨保養」風潮，而東森自然美跨足美容保健領域，致力於開發創新、天然、無添加的產品。產學高峰會上，顧問團陳日榮、張聰民、魏宗德與陳彥榮等專家學者，由中藥草學、肌膚特性、益生菌與幹細胞技術等領域進行產品開發探討，更結合時下防疫議題，針對益生菌與免疫力提升等方向深度溝通，透過外敷內服雙管齊下，讓保養內外兼顧無負擔、美麗由內而外綻放自然光彩。

化妝品教父張聰民博士指出，東森自然美在產品研發上日益精進，更挹注豐富的資源與人力投入，他也相當期待與自然美共創台灣化妝品產業新高度。