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「感謝有你們」民眾寄感謝卡致敬 東台精機感動：這是第一次

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣組成口罩國家隊增加口罩產量，民眾寫卡片感謝「東台精機」日夜趕工，守護國人健康。 圖／翻攝自「東台精機」臉書
台灣組成口罩國家隊增加口罩產量，民眾寫卡片感謝「東台精機」日夜趕工，守護國人健康。 圖／翻攝自「東台精機」臉書

為了解決因為新冠肺炎COVID-19）疫情所引起的口罩荒，政府和民間攜手成立「口罩國家隊」，一個月內打造了60條口罩機，將產能從原本日產量約200萬片提升到千萬片，再加上實名制措施，讓民眾都能買到口罩。民眾對於這群幕後英雄深深感佩，還有人寫了感謝卡片給「東台精機」致敬，謝謝他們守護台灣人的健康，「東台精機」在臉書表示這是第一次收到這樣的卡片，讓全體員工相當感動。

成立51年的東台精機為東台集團旗下規模最大的成員，東台集團也是台灣營收最高的上市櫃工具機集團。「東台精機」日前收到署名為「people in Taiwan」的民眾寄來的感謝卡片，上面寫著「致東台精機經營者及全體員工，感謝根留台灣，日夜趕工生產口罩，守護國人健康，謝謝。」臉書官網貼出後引來許多網友共鳴並留言按讚

東台精機也感性的回應說「做為機械業，第一次收到這種卡片，大家真的很感動。防疫是全民的事，一起出力！不只東台的支援、還有許多幕前幕後的廠商、人員，更重要的是每天勤洗手、配合防疫政策的你～我們繼續加油！」

網友們看了也相當感動，「感謝您們的辛苦付出，有您們真好，謝謝，加油」、「感謝有你們，真的無法形容你們的團結付出，加油」、「感謝你們，辛苦了，讓第一線防疫人員能安心打仗，讓全體國人能安心的生活」、「感謝為台灣的付出，最棒的台灣國家隊」。

台灣組成口罩國家隊增加口罩產量，民眾寫卡片感謝「東台精機」日夜趕工，守護國人健康。 圖／翻攝自「東台精機」臉書
台灣組成口罩國家隊增加口罩產量，民眾寫卡片感謝「東台精機」日夜趕工，守護國人健康。 圖／翻攝自「東台精機」臉書

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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