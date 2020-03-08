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中科加速器輔導 格斯與日商簽合作備忘錄

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
日本葉山產業株式會社社長葉山祐造（後左二）一行參觀格斯科技在東京電池展的展示攤位。圖／格斯科技提供
日本葉山產業株式會社社長葉山祐造（後左二）一行參觀格斯科技在東京電池展的展示攤位。圖／格斯科技提供

具有創新動力電池技術「格斯科技」公司日前與全球最大的小蜜蘋果代理商、日本商社葉山產業株式會社簽屬商務合作備忘錄，雙方將共同合作拓展日本電動三輪車應用市場。中科管理局長許茂新上午指出，格斯科技是參與中科「加速器計畫」的24家新創公司之一，由中科給予技術、人才和市場的協助和輔導，相當樂見有此發展。

格斯與葉山株式會社合作的電動三輪車將應用在農、魚、果菜市場，以有效節能減碳，解決市場空氣和噪音污染問題，並建構清新的交易示範環境，提供更優質之永續服務和低碳生態環境。

包括駐日副代表蔡明耀大使、大阪眾議員大西宏幸、岡下昌平、大隈和英、宗清皇一、鋰電池協會李桐進理事長、金嗓電腦科技蔡世寅董事長、鎂世紀賴柏年總經理都出席，見證雙方簽屬合作備忘錄。

格斯科技執行長張忠傑指出，該公司致力發展創新動力電池技術，積極開發國外業務尋求國際市場合作，去年10月開始在中科加速器的協助之下，先與越南峴港孵化器(DNES)簽署合作備忘錄，逐步對接國際合作資源，今年更加速國際市場佈局。

他說，目前已規畫未來3年將擴大投資，下個月即動土興建生產動力電池的新廠區，以為主力產品，明年第二季正式投產，初期產能規劃800MWh~1GWh，5年內產值可提升至百億元。此外，公司也將以智慧製造、技術創新和台日跨國合作三箭齊發，提高格斯科技與相關供應鏈在動力電池應用市場的占比，擴大營收。

另外，格斯科技的智能生產線產能規劃以1GWh為設計樣板，不亞於當前全球一流動力電池生產線，一旦新廠落實運作成功後，未來可尋找人才、土地、電費成本便宜的第三地成為旗下海外廠，降低生產成本，以因應未來電動式產應用的需求。屆時台灣將負責研發及高端產品的生產，進而提升市場競爭力。

格斯科技執行長張忠傑（右三）與日本葉山產業株式會社社長葉山祐造（左三）簽訂商務合作備忘錄，共同開發日本電動三輪車的應用市場。圖／格斯科技提供
格斯科技執行長張忠傑（右三）與日本葉山產業株式會社社長葉山祐造（左三）簽訂商務合作備忘錄，共同開發日本電動三輪車的應用市場。圖／格斯科技提供

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