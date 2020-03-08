達爾膚進軍日本 用杏仁酸翻轉日系保養品

「日本瘋台灣」現象已經有好幾年，從珍奶、鳳梨酥到夜市小吃，現在來台的指定必掃清單還多了保養品如面膜、精華液、保養油等。達爾膚董事長吳奕叡說，DR.WU為台灣自有品牌，每年皆吸引許多海外旅客採購，其中又以中國大陸、日、韓為大宗。

談起DR.WU在海外的發展，吳奕叡說，台灣不是美妝大國，但台灣的醫療品質在國際上是好的，DR.WU用醫療的水準來做美容，是品牌最大特點，如果用美妝品的角度，就很難和日韓競爭。

日本保養品類別很多，品質很好也很穩定，但這不代表DR.WU沒有機會，因為日系的化妝水、乳液劑型和質地較為一致，比較不會做一些利基型的產品，而DR.WU的明星產品是杏仁酸，這是從早期診所的果酸換膚延伸出來的，從療程變成居家產品，也因此效果較強。

DR.WU今年2月進駐日本網購龍頭平台Amazon、Yahoo!及樂天，原先也在和許多實體通路洽談中，只是目前因新冠肺炎疫情暫時擱置。吳奕叡說，日本是化妝品、保養品的先驅大國，進入這個市場，有很多可以學習的地方，包括消費者、美容業者、網紅給的回饋，讓品牌可以學習到更多，找到更多改善、進步的地方。

不過，目前DR.WU海外市場的銷售占比還是以中國大陸最大，而中國市場今年在新冠肺炎的蔓延下，受傷幅度恐不小。

吳奕叡表示，公司去年改變經營中國市場的模式，選擇與大陸策略合作夥伴成立江蘇達爾膚，由達爾膚持股51％，對中國的銷售採權益法認列投資損益，此舉也可望讓達爾膚對大陸的投資多一層保護。中國大陸市場在這次的疫情下，不論是開工、運送物流、消費意願都受到影響。不過，美容、醫美算是一半的民生消費品，需求不會降到0，而且很多需求只是往後遞延。