華爾街分析師玩醫美 達爾膚吳奕叡拚當亞洲領導品牌

達爾膚（6523）堪稱台灣醫學美容市場的始祖，董事長吳奕叡和父親吳英俊17年前創立醫美保養品牌DR.WU。談起創立品牌的甘苦，有別於其他的富二代，吳奕叡笑稱自己是1.5代創業家，25歲就與父親共同創業的他，將父親研究心血「杏仁酸」配方發揚光大。今年2月達爾膚首度進軍日本，目前這個來自台灣的醫美保養品牌已在海外9個國家銷售。

父親是知名的皮膚科權威醫師，不過，吳奕叡並沒有克紹箕裘，他畢業於美國哥倫比亞大學理工學系，副修財務工程，曾在美國華爾街當過分析師，回台後做過私募基金。吳奕叡說，一開始，只是想替父親分憂解勞，卻沒想到一腳踏進醫美領域後，發現這個產業很好玩也很有潛力，加上正逢台灣醫美產業即將起飛，吳奕叡一方面協助父親的診所進行轉型，一方面創立了品牌DR.WU，憑藉著父親深厚的醫學根基和臨床經驗，很快的讓品牌一飛沖天。

吳奕叡說，創立公司的前五年，花了很多時間在診所的調整，舉例來說，當初看病和做美容的客人都在同一個人流，一樣掛號、做治療，但理工背景的他認為人流的分隔很重要，因為病人是想快點進去、快點出來，美容客人則是會希望獲得更長時間的諮詢、更精細的治療，因此他將診所的人流、動線都做調整。再者，當時診所每日求診人數皆超過百位，父親除了周一到周五看診，假日還要調製保養品、導入液、藥膏，實在分身乏術，吳奕叡因此去找代工廠合作，轉化父親的配方。

一開始只是幫父親運營診所、協助家業組織重整，但當吳奕叡決定將原來的副業轉為正職、父子聯手創立品牌時，也面臨磨合期。初期父子意見相左的情況頻繁，吳奕叡笑說，兩人所學專業不同，意見不同時常常從診所討論到返家，一刻不得休息。就連當初品牌命名，兩代的看法也很不一樣，一開始父母皆反對品牌以DR.WU命名，後來他保證不會讓父親在業界累積多年的名聲蒙塵，才拍板定案。

DR.WU在全球擁有超過2,200個銷售據點，展望品牌的中期目標，吳奕叡表示，希望能成為亞洲的領導性品牌並站穩腳步。目前DR.WU的產品已在中國大陸、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、緬甸、韓國、加拿大、日本等國家銷售，他認為，產品要進入市場不難，DR.WU不是用插旗的心態在多國進行產品銷售，而是以專業的行銷團隊找出利基和切入點，才能持續強化DR.WU在醫美市場的品牌力。