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推動觀光酒廠 台酒三廠陸續改造

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
台灣菸酒推動烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫。圖/台灣菸酒提供
台灣菸酒推動烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫。圖/台灣菸酒提供

烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫工程，臺灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，烏日啤酒廠位於台中市烏日區光華街1號，占地約11萬124平方公尺，面對台中捷運、台鐵及高鐵三鐵共構的未來之發展榮景，期盼未來能充分結合中部地區在地文化、產業、創意藝術、人文等以建構成全國示範性及指標性之觀光酒廠。

烏日啤酒廠觀光工廠委託許育嘉聯合建築師事務所就觀光工廠廠區之展示型態更新整建，藉助景觀空間、解說裝置、廣告影片、吉祥物，以至藝術創作的延伸，融合產業元素於品牌行銷的媒介中，及透過對美學生活的追求，呈現品牌形象的精緻質感，將之轉換為一種體驗商品，營造企業最堅持品牌內涵的經營風格。

台酒希望烏日啤酒觀光工廠能讓民眾深層認識台灣啤酒的釀酒文化與品牌魅力，也讓消費者藉由參觀能品嚐世界級各款金牌的啤酒，印證台灣啤酒頂尖的製酒技術。

丁彥哲表示，烏日啤酒廠風華再現工程由許育嘉聯合建築師事務所設計及監造，並由聖穎營造有限公司負責承造。全案計畫時間為期一年，總工程造價1.44億元 ，預計2,021年完工啟用。除了烏日啤酒廠外，埔里酒廠及南投酒廠，亦會陸續推動相關改造工程，相信在既有基礎上結合當地的觀光特色，必能讓這三個觀光酒廠開菸酒公司創新的風貌。

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觀光工廠

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天和鮮物…打造食材鏈 從產地服務到餐桌

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天和鮮物智慧養殖 魚肉當牛肉賣

天和鮮物和同業不同的最大優勢，那就是擁有全台最大的「箱網」基地，位於澎湖漁場，水質清澈能看見箱網內的魚群，天和鮮物創辦人劉天和堅持不用藥，且為了避免魚身上有過多微生物，還幫魚洗澡，魚群活動範圍充足；天和鮮物也是養殖最多金鯧魚和石斑魚的單一公司。

全台第一 天和鮮物導入生產履歷

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以水產在澎湖起家的天和鮮物，近年主打從產地到餐桌的冷凍生鮮食品，在講究健康飲食的現代家庭頗受好評，不同於傳統陸地魚塭養殖，天和鮮物的水產以海水箱網養殖，生產過程更費工、耗時，因此逐漸導入智慧化養殖，可獲得更精準的生產數據，減少管理成本，也希望吸引年輕人投入產業。

高鐵釋地 開發額衝350億

儘管新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但為加速高鐵站區土地資產活化，交通部鐵道局仍積極規劃於今年6月和下半年，分別釋出新竹、台中車站特定區土地，由廠商投資開發，其中台中站區基地面積有15.9公頃，開發金額高達300億元，為高鐵站區歷年來最大單一招商案，若能順利決標，有助帶動台中站區新一波開發熱潮。

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全台最大鐵路高架橋下多目標停車場暨商場招商案啟動。為提升台中大都會地區都市發展，交通部台鐵局公告台中豐原站北端圓環北路至大慶站南端，共31段停車場、21段商場對外辦理招商，每月標租底價311.1萬元，3月26日截止投標後隨即開標。

產業追蹤／助攻智慧農業 法規要到位

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產業追蹤／無人機飛出軍營 農田展翼

據高盛（Goldman Sachs）研究預測，全球無人機市場從2016至2020年間將可能突破1,000億美元，其中有七成是無人機最初應用的軍用市場，至於消費性市場約占一成七、商用與公家市場則占一成三，比重雖然不高，但後續卻有高度的成長動能。航太研究機構Teal Group預估，未來十年的全球非軍用無人機市場，將從2019年的49億美元成長至2028年143億美元，年複合年增長率達12.6％。

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