推動觀光酒廠 台酒三廠陸續改造

烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫工程，臺灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，烏日啤酒廠位於台中市烏日區光華街1號，占地約11萬124平方公尺，面對台中捷運、台鐵及高鐵三鐵共構的未來之發展榮景，期盼未來能充分結合中部地區在地文化、產業、創意藝術、人文等以建構成全國示範性及指標性之觀光酒廠。

烏日啤酒廠觀光工廠委託許育嘉聯合建築師事務所就觀光工廠廠區之展示型態更新整建，藉助景觀空間、解說裝置、廣告影片、吉祥物，以至藝術創作的延伸，融合產業元素於品牌行銷的媒介中，及透過對美學生活的追求，呈現品牌形象的精緻質感，將之轉換為一種體驗商品，營造企業最堅持品牌內涵的經營風格。

台酒希望烏日啤酒觀光工廠能讓民眾深層認識台灣啤酒的釀酒文化與品牌魅力，也讓消費者藉由參觀能品嚐世界級各款金牌的啤酒，印證台灣啤酒頂尖的製酒技術。

丁彥哲表示，烏日啤酒廠風華再現工程由許育嘉聯合建築師事務所設計及監造，並由聖穎營造有限公司負責承造。全案計畫時間為期一年，總工程造價1.44億元 ，預計2,021年完工啟用。除了烏日啤酒廠外，埔里酒廠及南投酒廠，亦會陸續推動相關改造工程，相信在既有基礎上結合當地的觀光特色，必能讓這三個觀光酒廠開菸酒公司創新的風貌。

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