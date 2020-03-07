四月泊樂熱銷公開 大城結合神諭咖啡營造生活新美學

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
大城營建機構為深耕在地社區服務，在「四月泊樂」接待會館旁的永久會館，邀請高雄知名的神諭咖啡團隊進駐，營造生活新美學。
大城營建機構為深耕在地社區服務，在「四月泊樂」接待會館旁的永久會館，邀請高雄知名的神諭咖啡團隊進駐，營造生活新美學。

大城營建機構位於台中市北屯最新預售推案「四月泊樂」今(7)日正式公開，大城營建機構為深耕在地社區服務，並宣布在「四月泊樂」接待會館旁的永久會館，邀請高雄知名的神諭咖啡團隊進駐，營造生活新美學。

位於景賢路、祥順路口的「神諭咖啡」大城店，訴求由咖啡師傳遞專業熱情，將醇厚咖啡美學融入日常體驗，歡迎民眾到現場品嚐專業沖煮的咖啡，還可以參與精彩的咖啡課程，由通過SCA精品咖啡協會認證、參加WCE世界盃台灣選拔等國際比賽的咖啡師主講。

雙方的結盟儀式，由大城營建機構董事長特助賴亮成，與神諭咖啡創辦人陳叡維共同主持。賴亮成説，民眾只要前來賞樣品屋，就免費招待品咖啡，沉浸美好的咖啡旅程，也體驗創新服務與生活驚喜。

「從親民好宅到生活美學建築」大城營建機構創立30年，始終專注做好建築，投入更多心力深耕社區，以貼心服務緊繫客戶情感，布局更精采的下一個30年。

近年來，大城深耕北屯廍子重劃區，被譽為「廍子王」，同時在賴亮成主導下，集團也用心經營「大城小食光卡」，鏈結大城家族與新興商圈店家的生活美學，目前有上百家商店異業合作，形成具有特色的大城新食尚地圖，獲得廣大迴響。

去年秋季在廍子公園舉辦的「大城30蜂收野餐趴」，廣邀大城社區住戶共同參與活動，千人同歡聆聽爵士、共享美食，並和公益團體合作，現場來賓捐款兌換餐券，讓愛心涓滴成流，回饋社會。

這次新推出的「四月泊樂」，基地位於景賢路、情人橋畔，規劃戶數176戸，23至40坪、2至3房產品，每坪單價約25萬元，總銷13億元。此案訴求國際網球中心森態運動宅，一個家可享受一整個社區公設會館，回家休息、出門休閒，擴大家的領域，創造繽紛人生，目前銷售已破六成。

大城過去10年幾乎都在北屯廍子重劃區推案，累計在當地蓋了14座建案、超過2,000戶住宅，在地口碑響亮，為市場熟稱的「廍子王」。

賴亮成指出，在地深耕是優勢，可以串聯過去的住戶、新生活圈的商家，除了推動「大城小食光卡」，在當地也完成代永久接待會館，並與神諭咖啡合作，希望進一步將社區服務升級。

「神諭咖啡」進駐大城位於北屯廍子情人橋畔的永久會館，營造生活新美學，圖中左起依序為神諭咖啡創辦人陳叡維、店長黃宜恩、大城董事長特助賴亮成。
「神諭咖啡」進駐大城位於北屯廍子情人橋畔的永久會館，營造生活新美學，圖中左起依序為神諭咖啡創辦人陳叡維、店長黃宜恩、大城董事長特助賴亮成。
大城新推出的「四月泊樂」，基地位於景賢路、情人橋畔，訴求國際網球中心森態運動宅，目前銷售已破六成。
大城新推出的「四月泊樂」，基地位於景賢路、情人橋畔，訴求國際網球中心森態運動宅，目前銷售已破六成。

咖啡 重劃區

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