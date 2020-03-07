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北市就服站3月9至13日辦徵才 釋362個職缺

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
圖為桃園市政府就業服務處趁農曆年前分別辦理2場大型現場徵才活動。記者張裕珍／攝影
圖為桃園市政府就業服務處趁農曆年前分別辦理2場大型現場徵才活動。記者張裕珍／攝影

現場徵才提供求職者與雇主面對面的好機會，還在尋職的民眾請不要錯失良機。近期因受到新冠肺炎疫情，導致就業市場中大型徵才活動受到影響；台北市就業服務處為服務有求職需職民眾，力邀廠商參與區域型小型現場徵才活動，3月9至12日邀請12廠商，共釋出326個工作機會，包括零售、化妝品百貨、餐飲、公共自行車租賃、照顧服務等，提醒求職或想轉職的民眾要掌握現場徵才良機，積極報名參與各就業服務站的現場徵才活動，找到理想的工作。

這次廠商釋出有台灣薩莉亞餐飲公司正職儲備幹部薪資最高可達42.5K，歐艾斯公寓大廈管理維護公司的電機人員薪資最高可達40K，揚秦國際企業公司儲備店副理，薪資最高可達36K。

此外，尚有香港商創優行國際台灣分公司、生活工場國際公司、集山實業公司、霈方國際公司、美樺居家式服務類長期照顧服務機構、台灣富禮納思公司、微笑單車公司、東陽飯包店、特力屋室內裝修設計公司、提供職缺多元，有興趣求職者可把握應徵面試機會。

為因應新冠肺炎疫情，防疫期間請保護自己，守護他人，請參加就服處各就業服務站所舉辦的各場微型現場徵才活動之求職民眾，當天請自行配戴口罩，並配合各就業站現場進行量體溫及酒精手部消毒作業。竭誠歡迎有興趣的民眾當天著正式服裝至現場報名面試，詳細職缺內容請參閱徵才活動一覽表。

北市就業服務處表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。

徵才活動 求職 薪資

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