歡慶國際婦女節 越捷航空祭1.7折超級優惠機票
歡慶三八婦女節，越捷航空祭出超級優惠機票，即日起至2020年3月8日，消費者於越捷官網訂票時輸入「BOOKNOW83」，即可享有「83% off」1.7折超級優惠；輸入代碼「SKYBOSS38」，即可享有SkyBoss機票「38% off」6.2折優惠。
越捷航空表示，所有優惠機票適用於越捷航空營運的國內航線及國際航線，包括越南至台灣、日本、南韓、香港、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸與柬埔寨等地。機票使用時間為即日起至2020年5月31日，歡迎旅客把握機會和越捷一起慶祝國際婦女節。
藉由此次活動，旅客們可盡情體驗越捷Skyboss服務，如享受豪華候機室、靈活機票政策、獨享登機小巴士、體驗各式優先服務、品嚐多樣精緻美食以及免費10公斤手提行李與30公斤托運行李。
越捷航空說，促銷機票亦可透過越捷官網、越捷APP “VietjetAir”、點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。
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