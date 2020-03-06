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奧義智慧 拿下亞洲最佳資安公司等多項大獎

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

台灣資安新創公司-奧義智慧今（6）日宣布，該公司獨創AI自動化專利技術，積極拓展國際市場有成，獲頒2020年國際網路安全卓越獎（Cybersecurity Excellence Awards）多項金獎，拿下「亞洲最佳資安公司」、「亞洲最佳資安新創」、「亞洲最快速成長資安公司」，以及「亞洲最佳創新資安公司」等四大殊榮。

同時，奧義智慧並以人工智慧相關的一系列產品與服務奪得多項肯定，包括EDR產品金獎、MDR服務金獎、全球威脅情資金獎、資安自動化服務金獎、資安事件應變IR金獎、APT防護金獎等。

網路安全卓越獎（Cybersecurity Excellence Awards）是一項國際年度資安評比競賽，該獎項由Cybersecurity Insiders與LinkedIn上的Information Security Community共同合作，利用超過40萬多名網路安全專業人員的豐富經驗來進行票選，以表彰全球年度資訊最佳的網路安全產品、公司企業與專業人員。

此次參賽的奧義智慧，以創新AI技術獲國際評審一致青睞。奧義智慧共同創辦人吳明蔚表示「我們首創以人工智慧驅動資安運維，目前已達90%高度自動化，一方面內建防毒引擎做到即時阻擋，另一方面做到人機合作模式快速釐清複雜案情，達到高效率、視覺化、案情化的資安防護能量，並率先產業全自動對應MITRE ATT&CK 資安框架，及自動匯整全球威脅情資，有效協助亞太區大型企業客戶部署更自動化的資安防禦，強化資安韌性。」

奧義智慧持續厚積台灣能量，以AI驅動的資安自動化服務，在國內諸多領域保持第一的市占率，獲得政府機關、金融、高科技等財星500大企業之肯定，近年更獲選美國MITRE ATT&CK 攻擊框架評測計畫，成為全球21家經嚴格驗證的資安廠商之一。

奧義智慧已在日本、新加坡成立據點，策略合作夥伴遍及東協泰國、馬來西亞、印尼、越南及菲律賓等10國，持續積極將台灣能量推向世界舞台。

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