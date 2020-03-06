華航抗疫多項措施 即日起實施

在台灣發展早期，成功的男性企業家你也許能說出幾位，但若換成女性企業家可能就不容易了。其中「吳舜文」這個名字你不可不知。女性在當時要闖出一片天可說是異常艱難，然而吳舜文被譽為「中華民國第一位女實業家」，她發揮管理長才扛起裕隆汽車集團，為裕隆奠下基礎，在今日車壇仍占有一席之地。

2020-03-06 16:28