華航抗疫多項措施 即日起實施
華航自3月9日起，員工搭乘交通車需於上車前接受體溫量測並以貼紙識別，搭車時配戴口罩；非搭乘交通車者進入辦公場所前需於指定通道接受量測。
華航表示，配合員工需求放寬留職停薪規定，也可自主申請特殊事假；同時鼓勵員工於6月30日前休畢一定比例的特休假與積存的補休假。華航將視疫情發展並兼顧照護員工，適時啟動應對措施，降低營運衝擊。
華航也特別強調，這幾項即將實施的措施，僅屬企業率領員工提高疫情意識善盡防疫責任，也請外界毋須過度聯想。
因應新型冠狀病毒疫情持續變化，配合政府防疫政策及維護員工健康，機動導入相關防疫措施，除了現有已經實施的加強辦公環境消毒，員工每日執行體溫量測。華航在國內各單位依據業務需求展開分區分散辦公，如分層、分棟或於不同地區上班，確保業務執行順遂及儲備人力能量。現階段尚不導入居家辦公。
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