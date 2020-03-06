風華再現！烏日啤酒廠觀光工廠啓動大改造

烏日啤酒廠觀光工廠風華再現改造計畫工程，今（6）日由台灣菸酒公司董事長丁彥哲主持動土奠基典禮，新的觀光工廠營業面積由原來的300坪擴大至2,000坪，預期每年可吸引10萬人次造訪，並帶動逾2億元以上商機。

丁彥哲表示，烏日啤酒廠位於台中市烏日區光華街1號，占地約11公頃，面對台中捷運、台鐵及高鐵三鐵共構的未來發展榮景，預期將可充分結合中部地區在地文化、產業、創意藝術、人文等，以建構成全國示範性及指標性的觀光酒廠。

台灣菸酒公司目前有9座酒廠、4座啤酒廠及3座菸廠。其中，埔里及宜蘭二座觀光酒廠，每年均各吸引逾百萬人次造訪，花蓮酒廠也有近百萬觀光人潮，帶動可觀商機。

台灣菸酒公司這次推動烏日啤酒廠觀光工廠改造計畫，就觀光工廠廠區的展示型態更新整建，希望借助景觀空間、解說裝置、廣告影片、吉祥物，以至藝術創作的延伸，融合產業元素於品牌行銷的媒介中，並透過一份對美學生活的追求，呈現品牌形象的精緻質感，將其轉換為一種體驗商品，營造企業最堅持品牌內涵的經營風格。

另外，也希望藉此讓消費者更深層認識台灣啤酒的釀酒文化與品牌魅力。消費者藉由參觀亦能品嚐世界級各款金牌的啤酒，印證台灣啤酒頂尖的製酒技術。

丁彥哲表示，烏日啤酒廠風華再現工程由許育嘉聯合建築師事務所設計及監造，並由聖穎營造負責承造。全案計畫時間為期1年，總工程造價1.44億元，預計2021年初完工啟用。