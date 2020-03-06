丈夫過世她扛起裕隆…看吳舜文怎麼拚成「中華民國第一位女實業家」

在台灣發展早期，成功的男性企業家你也許能說出幾位，但若換成女性企業家可能就不容易了。其中「吳舜文」這個名字你不可不知。女性在當時要闖出一片天可說是異常艱難，然而吳舜文被譽為「中華民國第一位女實業家」，她發揮管理長才扛起裕隆汽車集團，為裕隆奠下基礎，在今日車壇仍占有一席之地。

今天專門分享聯合報歷史照片的「報時光UDNtime」，分享了一張當年吳舜文和嚴凱泰同框的照片，是她出席嚴凱泰獲頒美國聖若望大學榮譽商學博士的歷史性畫面。吳舜文在25年前也曾獲得同樣的博士學位。

早在民國70年，吳舜文的丈夫嚴慶齡逝世，就有人建議她把裕隆脫手。但68歲的吳舜文不甘示弱，決定扛起重擔，繼續把裕隆的招牌發揚光大。不過數年，老一輩熟悉的「飛羚101」，就這麼出現在世人眼前。

吳舜文在企業界是出了名的毅力過人，有鐵娘子的稱號。即便丈夫過世，留下的孩子年紀還小，她仍沒有被擊倒。接下嚴慶齡的重擔，實現他「為中國裝上輪子」的夢想。嚴慶齡在生前也曾說過，「若沒有我太太(吳舜文)」，裕隆就沒有今天」，吳舜文的企業經營實力，從這句話可見一斑。

吳舜文在68歲時動了切除脊椎的大手術，她強迫自己走路復健，用毅力換回健康。80歲時動了2次腿部手術，其中一次還是在嚴凱泰結婚前一個月。沒想到她的恢復速度驚人，一個月後自行走進嚴凱泰的婚禮現場，並且親自主持婚禮，見證愛兒的人生大事。

曾有一位裕隆集團主管回憶，吳舜文晚年雖然已半隱退，但對於公司集團大小事務依然瞭若指掌。每月向她報告時，沒有任何人敢馬虎帶過。吳舜文領導的裕隆集團，至今仍在國內車壇占有一席之地。當年眼光精準，投入鉅資打造工程中心，成功建立自主研發能力，為台灣汽車工業奠定基礎。

除了裕隆，她還對教育抱有滿腔熱血，曾先後任教於東吳大學、政治大學。還創立了「新埔工專」（今聖約翰科技大學），並擔任第一任校長。民國75年再成立「吳舜文新聞獎助基金會」，繼續默默貢獻社會。