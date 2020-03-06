高雄港 完成國內最大港灣建設填海造地工程

台灣港務公司積極打造大型貨櫃轉運樞紐基地，以因應海運市場長期發展。為提升高雄港競爭優勢，已於去年12月完成我國最大港灣建設填海造地工程-「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，所填築新生地面積高達422.5公頃，約16個大安森林公園面積。

高雄港建港已逾百年，為順應船舶大型化之海運趨勢及因應國內外經貿環境的變革，高雄港於100年3月擘劃進行整體性的調整與改變藍圖，以因應國際經貿發展的快速變動。

而推動洲際貨櫃中心計畫創造高雄港未來亮麗的發展契機，藉由增加外海填地之工程計畫，可將高雄港區貨櫃中心重新調整分配、以增加大型貨櫃碼頭靠泊席數、提供充裕的土地進行產業鏈整合、解決港區內油品儲槽散落鄰近市區核心地帶問題，提供港市再造契機，讓高雄港正向蛻變提昇營運動能。

高雄港洲際二期計畫共興建總長度6,810公尺外廓堤、總長6,721公尺碼頭岸線、填築新生地面積高達422.5公頃，約16個大安森林公園面積。

所填築之新生地目前已成為19座深水碼頭及其後現場地之腹地，包含5席總長度2,415公尺、水深負18公尺的深水新式貨櫃碼頭；10席總長度2,710公尺負16~18m水深的深水石化碼頭、4席總長度1,150公尺負16m水深的深水散雜貨碼頭等。計畫總經費高達1,125億元，其中政府共投資269億元，民間投資營運設施856億。

另外，為強化石化業在高雄港持續發展動力，台灣港務公司已陸續與中油公司及其他民間石化業者完成簽約並交付土地供使用；同時為鞏固樞紐港地位，亦已與貨櫃航商完成簽約以建設現代化貨櫃及物流中心；同時為使高雄港舊港區轉型再利用，未來亦規畫將中島港區部分大宗散雜貨業者遷移至此商港區，讓港區土地活化提高附加價值，除增裕營收外，亦可成為帶動南台灣產業發展的火車頭，打造出一個嶄新的智慧港灣。