京站小碧潭店今終開幕 林榮顯：盼成新店人第二個餐桌

京站時尚廣場小碧潭店招商籌備歷時兩年完成，今（6）日正式開幕，母公司日勝生集團董事長林榮顯與京站實業董事長林怡均父女首度連袂出席，這也是林怡均首次在媒體面前亮相。林榮顯一上台就向美河市的住戶說抱歉，因台北市政府招商條件導致遲遲不能投標開設，不過如今開幕，希望能成為新店人的第二個餐桌。

林怡均會後則說，小碧潭店開幕後，接著就是高雄「新京站」，籌備時間需五至六年，也正評估台北與中部。

京站時尚廣場「小碧潭店」投資5億元，商場樓地板面積4,500坪，招商籌備歷時兩年完成，6日正式開幕，這已是京站旗下第三家據點；館內集結近50間美食市集、主題餐廳、生活選物、生鮮有機超市等品牌，以新店人的「第二餐桌」為訴求，今早就吸引400至500人前往排隊，花費15分鐘才全部進店。

林榮顯表示，此案子在民國90年就和北市府簽約，規劃2萬多坪商場，沿著新店溪水岸創造16座建築，成為新店地標，美河市當年開賣一路順暢，不過他也向美河市住戶「說抱歉」，當初完整規劃設計，讓該案房價成為新店地區房價指標，但是民國101年領到使用執照，近六年商場因為台北市政府招商條件，導致遲遲不能投標開設，讓住戶生活機能不方便，如今開幕，要成為新店人的第二個餐桌。

被問到父親林榮顯對她的期待，林怡均說，都還在學習中，跟著柯愫吟的團隊學習到很多，仍希望能跟前輩請教；林怡均在日勝生集團待了十年，在集團扮演組足輕重的角色，在京站則負責與集團溝通，其他經營規劃都是柯愫吟帶領的團隊執行。

談新商場開幕，她則表示，雖然地方沒台北店大，但也是花了很多時間籌劃，當然希望人愈多愈好。柯愫吟說，林怡均從京站台北店就參與籌備，目前40歲出頭的林怡均，經營上也希望聽聽她身為年輕人的想法。

京站小碧潭開幕後，接著將往高雄走，林怡均說，「新京站」商場籌備時間需五至六年，目前也正評估其他地點，因為經營團隊也比較成熟了，故正評估台北跟中部的地點中，只要有適當地點和時間就會去開店。

選擇在疫情期間開幕，林怡均表示，一直以來都希望早點開幕，已延宕到「不開也不行」；選在具挑戰性時間開幕，對團隊來說是自我檢視的機會，會加強防疫細節。未來是否執行入館全面量體溫，她說，台北店餐廳都會幫消費者測量體溫，而小碧潭店占地寬廣，較不密閉，所以比較不擔心。