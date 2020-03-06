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新店京站小碧潭店 今日開幕營運

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
京站時尚廣場小碧潭店今（6）日正式開幕營運。左起京站實業股份有限公司董事長林怡均、新北市副市長陳純敬、日勝生活科技股份有限公司董事長林榮顯。圖／新北市政府提供
京站時尚廣場小碧潭店今（6）日正式開幕營運。左起京站實業股份有限公司董事長林怡均、新北市副市長陳純敬、日勝生活科技股份有限公司董事長林榮顯。圖／新北市政府提供

京站時尚廣場小碧潭店今（6）日正式開幕營運，新北市副市長陳純敬指出，京站時尚廣場坐落於捷運新店線小碧潭站五樓，由日勝生集團旗下京站實業股份有限公司斥資5億元打造，預估可創造500個以上的就業機會。

陳純敬表示，新店居住人口超過30萬人，是新北市人口密集的第五大區，擁有依山傍水的獨厚地景，以新店溪與其支流景美溪與台北市南緣的文山區為界，境內有碧潭風景區，為北台灣著名觀光景點之一。

陳純敬說，不僅新店中央新村北側1,070戶社會住宅興建已經完工，環狀線也於今年1月通車，使得新店聯外交通更便捷。

繼「IKEA宜家家居-新店店」在去年進駐新北市大新店區，又有「捷運新店站-碧潭有約商場」及「寶興段產業園區」招商簽約完成，再加上本次日勝生集團在新店的投資，「京站小碧潭店」駐點營運，為新店生活機能注入活水，以商業、產業的發展帶動就業、人潮與商機，讓新店生活更宜居。

此外，由新北市府自行興建、管理的「寶高智慧產業園區」也將於2021年6月完工招商，將能吸引生技、電子、能源等當地產業聚落進駐；新店中央新村北側1,070戶社會住宅興建已經完工，環狀線也於今年1月通車，使得新店聯外交通更便捷。

陳純敬提到，新北市今年以「THRIVING NEW TAIPEI」為招商策略，期望以一站式、一條龍招商服務，透過企業投資，引入多元產業，與企業朋友繁榮新北市，打造安居樂業生活。

京站實業董事長林怡均表示，「京站小碧潭店」為京站在台的第三個營運據點，占地超過4,500坪，全館以「森林。食光」為主題，以美食為橋梁，深耕在地社區連結，搭起與在地顧客的鏈結與互動。

店內品牌以「主題餐廳」、「美食市集」、「生活選物」三大區域為劃分，吸引近50個櫃位進駐，並包含維記茶餐廳、心樸市集有機超市、江記水盆羊肉、心泰泰國菜、金月笈食等十個獨家櫃位。

商場整體設計上，以南法普羅旺斯為設計概念，結合大量綠意的點綴，提供顧客徜徉在自然、漫步在歐洲的舒適空間。開幕首月也將舉辦三項美食活動，並提供超過1,500份美食優惠，邀請社區居民一起嚐美食、品生活，期許該據點可以成為新店人最喜愛的生活社交舞台。

新北市經發局補充，新冠肺炎防疫期間，京站實業小碧潭店也已比照台北店成立專門防疫應變小組，進行全面環境管理，加強員工與商場內的防疫措施，第一線服務人員要全面配戴口罩，出入口提供酒精洗手液，商場定時進行消毒並提高消毒頻率，打造讓消費者安心的購物環境。

日勝生

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