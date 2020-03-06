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清明防疫 龍巖：法會線上直播、不開放客戶現場參與

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／龍巖提供
圖／龍巖提供

龍巖表示，今年清明追思法會改以線上直播，法會當日不開放客戶現場參與，法事儀軌仍會照常進行，並提供祭品訂購代拜代燒服務因應。

龍巖指出，針對新冠肺炎疫情，早在1月27日起就啟動全省各陵園的防疫措施，包括體溫量測、戴口罩、加強環境消毒等。

龍巖全省七座塔墓有許多不同場次的法會。清明節是華人追思祭祖的重要節日，每年的清明法會幾乎都有上萬人的人潮會親自到塔區祭拜，為了因應疫情，我們從2月開始的大型法會就改為以線上直播的方式進行。

龍巖今年清明節法會，從3月21日起到4月中旬，全台共有8個場次，也全部都會採取線上直播或是錄影重播的方式，法會當日不開放客戶現場參與，但法事儀軌仍會照常進行。

龍巖也提供祭品訂購和當日代拜代燒的服務，民眾可以直接連繫各塔區或上官網訂購，讓清明祭祀的需求能獲得滿足，也讓生者心安，亡者靈安。祭拜後的水果和供品，若客戶沒有登記要求宅配到府，龍巖會協助統一捐贈給公益團體。

龍巖 疫情 清明節

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