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疫情刺激旅客搭機　AirAsia下殺單程未稅0元起大促銷

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
亞洲低成本航空公司AirAsia今（6）日宣布，2020年首波大促銷即將開跑，提供共600萬個促銷機位，台灣出發最低票價單程未稅新台幣0元起，其促銷均價堪稱史上最低。　圖／AirAsia提供
亞洲低成本航空公司AirAsia今（6）日宣布，2020年首波大促銷即將開跑，提供共600萬個促銷機位，台灣出發最低票價單程未稅新台幣0元起，其促銷均價堪稱史上最低。　圖／AirAsia提供

新冠肺炎疫情持續擴大延燒，旅客搭機信心薄弱，亞洲低成本航空公司AirAsia今（6）日宣布，2020年首波大促銷即將開跑，提供共600萬個促銷機位，台灣出發最低票價單程未稅新台幣0元起，其促銷均價堪稱史上最低。

這次大促銷於3月9日0時開賣，特價提供2020年9月7日至2021年7月1日期間出發的機票，AirAsia BIG會員可以提早24小時優先搶票，即3月8日0時起便可透過AirAsia官網或AirAsia 手機app搶票，此次大促銷首跨2021清明連與端午連假，如果想要連假出遊可以趁這次促銷提早下手。

2020年AirAsia首波大促銷，推出會員獨享「台北－吉隆坡」0元機票，等於只要付機場稅與手續費，即可前往馬來西亞大啖美食。而菲律賓航線「台北－長灘島」、「台北－宿霧」、「高雄－克拉克」也打出單程未稅1元的超殺價格，一起泡海水曬太陽增強免疫力吧。

此外，購買機票時同時加購25公斤以上的行李，可直接享九折優惠，且透過AirAsia官網訂購機加酒方案，台北吉隆坡四天三夜機加酒含稅最低優惠新台幣2,636元、台北沖繩四天三夜機加酒含稅新台幣4,655元起，還可享有免費選位。

airasia.com 執行長 Karen Chan表示，2020年首波大促銷登場，我們了解現在消費者們對於旅行的不確定性，因此，我們提供充足的特價機票讓消費者可以提早預訂機票，出發日期從今年9月到2021年7月，想同時享受最高CP值得旅行組合現在就是最佳購買時機。AirAsia正逐步轉型為東協中家庭與生活旅行的領導品牌，消費者可以從airasia.com上訂購機票、安排住宿也可以購買行程。

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北－雪梨、台北－柏斯、台北－墨爾本（AAV）等澳洲航線，單程未稅僅要新台幣1,826元起，蜜月天堂台北/高雄－馬爾地夫單程未稅也只要新台幣3,561元起；短程轉機航班如台北/高雄－檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣 1,826元起。台北－大阪/沖繩/吉隆坡豪華平躺座位則下殺新台幣 3,028元起，可以平躺又可以有40公斤行李跟餐點、還有平板電腦與Sony抗噪耳機享受影視娛樂，比一般傳統航空經濟艙還划算。

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