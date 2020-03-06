228國家音樂廳演出音樂家 網傳是「他」

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心指出，確診新冠肺炎的澳籍音樂家曾來台演出，由於演奏地點、時間明確公布，有網友已展開搜尋。從國家音樂廳2月28日演出安排來看，當天僅一場邀請外國演奏家的音樂會，名為「NSO 駐團音樂家系列《穿梭世紀的音符》」。

該音樂會邀請布萊特狄恩（Brett Dean）演出，NSO國家交響樂團介紹，狄恩是澳洲重量級中提琴家兼作曲家，日前來台演出他創作的中提琴協奏曲。狄恩也被譽為南半球最重要的音樂家之一，特別擅長中提琴和作曲，創作展現新奇想像，獨樹一幟。

疫情指揮中心晚間記者會指出，該澳籍病例年約58歲，於2月28日、3月1日假國際音樂廳及演奏廳演出，將連絡採訪記者及參演人員隔離，若民眾出席該音樂會，席間距離兩公尺以上，感染疑慮低，勿過度恐慌。

音樂會 疫情 萊特

延伸閱讀

澳洲音樂家確診 NSO取消近期活動、音樂廳暫停演出

澳籍新冠確診者曾來台演出 文化部防疫措施升級

澳新冠肺炎音樂家曾在台開記者會 記者也成密切接觸者

澳籍音樂家確診 曾來台的接觸者將隔離

相關新聞

泰山與大甲媽聯名產品 陸續上市

泰山（1218）首次以企業聯名方式參與大甲媽盛會，雖然大甲媽遶境延期，然而印有大甲媽的《泰山均衡369健康調合油》已於全...

疫情衝擊 為何「小夫妻拌麵」業績能翻倍還捐麵給醫護

新冠肺炎疫情延燒，衝擊多項產業，但嘉義在地企業「小夫妻拌麵」因專賣可在家食用的乾拌麵，業績卻翻倍成長，但仍沒忘了第一線防...

重整品牌架構 巨大破風走強

巨大集團（9921）整合資源，統籌規畫集團整體成長策略，推動GIANT自有品牌與代工品牌同步穩健發展，這次的調整將以「Giant Group」集團品牌統籌規畫自有品牌整體發展策略；法人說，長期有助於巨大發展，今天盤中巨大股價走強，盤中漲幅超過3%。

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

「風光後還是得看能撐多久！」星宇也就三架飛機，三條航線中有兩條受疫情衝擊「唉的迫降」！目前已停飛澳門線，3月8日到4月底間還要暫停航檳城線，只剩峴港一條還在飛...

一個礦工之子 如何翻身金字塔頂端的房仲王？

窮，是劉陳傳力爭上游的巨大動力。從一個貧困的礦工之子，成為郭台銘、李寶珠、蔣東濬、張小燕等名人購買豪宅及大型商辦案的指名業務員。

「無薪假」勞工 可獲薪資補償加訓練津貼

因應新冠肺炎衝擊，行政院會今同意勞動部提出41.25億元的穩定就業措施，針對休無薪假的勞工部分，「安心就業計畫」可補貼無...

嚴陳莉蓮走務實路線 蹲好馬步

此次傳出裕隆集團擬出售裕隆城部分土地的動作，再加上日前宣布和鴻海合作，在在顯示嚴陳莉蓮的務實經營風格，尤其全球車市因為美中貿易戰及新冠肺炎等衝擊，手握現金及降低風險，絕對有利於裕隆集團的體質，蹲好馬步。

去年EPS 2.04元 邑昇擬配息1.2元

受惠轉型效益持續，邑昇（5291）今年以來兩大主要業務穩步發展，2019年稅後淨利達0.69億元，年增75.4%，每股純益（EPS）2.04元，董事會同時通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利1.2元。

航空紓困補助拍板 爭取振興抵用券可用於航空業

在航空公司與機場各服務業者受疫情影響提出紓困需求後，交通部今（25）日討論航空相關產業紓困方案，決定補貼多項規費及防疫用...

機捷A7園區90公頃開放投資 即日起抵減營所稅

桃園市政府為提供國內廠口或台商回流需求土地，市府經濟發展局今天下午表示，桃園市完成規畫開發龜山區機場捷運A7站園區包括A...

碰到疫情 台日漁業協議延會

新冠肺炎疫情升溫，因應疫情變化發展，今年台日雙方都同意，原本預定今明兩天在台北舉行的第九次台日漁業委員會確定延期。

精誠多功員工餐廳砸百萬改造「我希望把陽光引進來！」

精誠去（2019）年砸下上百萬元，將台北營業總部地下餐廳大翻修，改造成具備「科技感」的複合式空間，內有自動販賣機、圖書區、甚至是打盹區；電視、桌椅全可移動，無論號召百人會議或小組會議都行；而一切規畫，出自精誠總經理林隆奮的巧思。他說，那麼大的空間，如果自私一點，可以做很多想要的東西，但希望還給員工，讓員工有個能靜下心的場所。

熱門新聞

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

無薪假首度吹進南科 業界：最擔心的事情發生了

新冠肺炎衝擊…觀光大逃殺 五個懸崖式數字告訴你有多慘

捧金飯碗的機會來了 合作金庫銀行徵才360人

嚴陳莉蓮走務實路線 蹲好馬步

不到40歲存到500萬就退休！他想靠操盤維生 網：本多終勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。