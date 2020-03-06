228國家音樂廳演出音樂家 網傳是「他」

中央流行疫情指揮中心指出，確診新冠肺炎的澳籍音樂家曾來台演出，由於演奏地點、時間明確公布，有網友已展開搜尋。從國家音樂廳2月28日演出安排來看，當天僅一場邀請外國演奏家的音樂會，名為「NSO 駐團音樂家系列《穿梭世紀的音符》」。

該音樂會邀請布萊特狄恩（Brett Dean）演出，NSO國家交響樂團介紹，狄恩是澳洲重量級中提琴家兼作曲家，日前來台演出他創作的中提琴協奏曲。狄恩也被譽為南半球最重要的音樂家之一，特別擅長中提琴和作曲，創作展現新奇想像，獨樹一幟。

疫情指揮中心晚間記者會指出，該澳籍病例年約58歲，於2月28日、3月1日假國際音樂廳及演奏廳演出，將連絡採訪記者及參演人員隔離，若民眾出席該音樂會，席間距離兩公尺以上，感染疑慮低，勿過度恐慌。