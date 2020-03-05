看好汰舊換新商機 Gogoro與傳統機車行合作設推廣站

Gogoro評估，今年的四行程機車汰舊換新計畫，將有超過500萬機車族受惠，不少傳統機車行主動表達轉型意願，預計在2020年底進軍千家傳統機車行，設立智慧雙輪推廣站。

Gogoro自去年起與傳統機車行合作設立智慧雙輪推廣站，目前多數車行看好今年政府四行程機車汰舊換新政策，紛紛主動表達加入智慧雙輪推廣站意願，並積極參與說明會，第一季洽談加入推廣站的機車行已超過180多家，預計在今年底可望突破千站。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，Gogoro積極拓展更多元的銷售通路，消費者未來在街頭巷尾傳統機車行也能看到Gogoro，這將快速增加與消費者的接觸點、更貼近民眾生活，同時也協助傳統機車行轉型，不僅可以即早與未來趨勢接軌，且於傳統機車行維修的老舊燃油車口數眾多，更能搭上今年政府推動的汰舊換新政策，是一個非常好的生意模式。

智慧雙輪推廣站設立門檻低，傳統機車行加入後，可以在自家車行銷售電動機車，無須負擔產品庫存壓力，Gogoro會協肋提供基礎輔銷物及教育訓練，Gogoro表示，上線後隨吸引全台機車行老闆踴躍報名參加，今年上半年已預定舉辦近 150 場說明會，三月份將舉辦近20場，顯見傳統機車行相當看好電動機車市場的發展。