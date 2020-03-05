東貝通過台商回台方案 在五股工業區增設6條智能化產線

LED廠東貝（2499）今（5）日通過第54次歡迎台商回台方案，將在新北市五股工業區增設6條智能化產線，打造100%台灣製造的Mini LED和Micro LED產品，預計Mini LED產品將在6月份開始出貨。

東貝為國內供應LED TV背光源最大廠，全球市占率超過20%，在台灣三重、五股及中國揚州皆有生產基地，為了因應整體大環境變動，加速開發高附加價值及高單價產品，包括Mini LED和Micro LED、智慧健康及人因照明、車用照明等。

看好Mini LED的成長趨勢，以及高毛利的價值，東貝擴大台灣產能，斥資逾19億元在五股工業區，增設6條智能化產線，打造Mini LED、Micro LED產品，同時招募78位本國人才。

東貝表示，目前在Mini LED的布局，主要是大尺寸面板為主，以商業用途、商展、大型賣場應用的產品居多；法人看好在Mini LED相較傳統照明，具毛利高的價值下，東貝今年營運將優於去年。