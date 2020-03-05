飛布里斯本旅客確診 長榮航：原機空機返台
依澳洲官方衛生單位公布，一位旅客搭乘長榮航空3月2日BR315航班由台北前往布里斯本，被確診為新冠肺炎確診病例。
長榮航空表示，每一航班值勤後均會清潔與消毒，對於該航機會採深度清潔及加強消毒之方式處理；當班之空服員原規畫值勤5日BR316布里斯本-台北航班，本航班將空機飛渡返台，旅客全數轉搭其他航空公司，空服組員不安排勤務，並以加大隔離空間及全程配戴口罩之方式搭機返台。與該名旅客接觸過的空、地勤員工，將配合疫情指揮中心之規範，進行相關檢疫或是隔離。
長榮航空會配合中央流行疫情指揮中心以及澳洲相關衛生單位，提供旅客名單與相關資料，以利後續追蹤管制；該名旅客搭機之相關細節，公司依傳染病防治法不便透露。
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