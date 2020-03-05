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泰山與大甲媽聯名產品 陸續上市
泰山（1218）首次以企業聯名方式參與大甲媽盛會，雖然大甲媽遶境延期，然而印有大甲媽的《泰山均衡369健康調合油》已於全聯、家樂福等通路陸續上架，另外，印有大甲媽限定包裝的《泰山冰鎮檸檬紅茶》將於3月11日在全家便利商店獨家販售。
為保護信眾健康做出重要決定，大甲媽遶境在2月27日宣佈延期，全力配合政府防疫工作，原本員工自發性報名參加大甲媽盛會，全力支持並配合延期；第一次將大甲媽請到三款經典產品上，已在2月25日將《泰山均衡369健康調合油》、《泰山冰鎮檸檬紅茶》、《泰山純水》送達大甲鎮瀾宮舉行過火儀式，已經順利生產的「大甲媽版紀念商品」將會準時上架，泰山印有大甲媽的產品，除了為媽祖祝壽，代有著祝福平安的心意。
泰山表示，向媽祖賀壽、推出產品的心不延期。印有大甲媽的《泰山均衡369健康調合油》已於全聯、家樂福等通路陸續上架，將於3月下旬安排密集優惠活動，陪伴大家渡過這一段減少外食、自主料理的時光，同時也取「平安油」意涵，為台灣平安「加油」。
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