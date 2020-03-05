中科加速器新創公司格斯科技 噴發成長進軍日本市場

中科創新創業場域入駐團隊「格斯科技」積極佈局國際，與日本商社葉山產業株式會社(HAYAMA SANGYO)簽屬商務合作備忘，將共同合作拓展日本電動三輪車應用市場，借重格斯創新動力電池技術強化市場競爭力。

這項結盟儀式，在駐日副代表蔡明耀大使、大阪眾議員大西宏幸、岡下昌平、大隈和英、宗清皇一，以及鋰電池協會理事長李桐進、金嗓電腦科技董事長蔡世寅、鎂世紀總經理賴柏年等人的共同見證下完成。

格斯科技致力發展創新動力電池技術，積極開發國外業務尋求國際市場合作；去年10月起在中科加速器協助之下，與越南峴港孵化器(DNES)簽署合作備忘錄，逐步對接國際合作資源。

今年更加速國際市場佈局，格斯科技執行長張忠傑說，格斯科技已規劃未來三年將擴大投資，在國內建置新廠區，預計今年4月動土，2021年第2季正式投產，產能規劃800MWh至1GWh，規劃以生產動力電池為主力產品，預估五年內年產值可達百億元。

此外，他更強調將以智慧製造、技術創新及台日跨國合作三箭齊發，預期可提高格斯科技與相關供應鏈在動力電池應用市場的占比、擴大營收。

為了擴大推廣海外動力電池應用市場佈局，格斯科技與全球最大的小蜜蘋果代理商葉山株式會社共同合作電動三輪車，主要應用在農、漁、果菜市場，有效節能減碳，解決農、漁、果菜市場空氣和噪音污染問題，建構清新的交易示範環境。