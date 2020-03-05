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KLOOK攜手台南市政府 拓展台南在地旅遊體驗

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
KLOOK與台南市政府簽訂合作備忘錄，共同推動台南當地觀光旅遊。　圖／KLOOK提供
KLOOK與台南市政府簽訂合作備忘錄，共同推動台南當地觀光旅遊。　圖／KLOOK提供

全球旅行體驗預訂平台KLOOK今（5）日與台南市政府簽訂合作備忘錄，結合雙方力量和資源推動台南當地觀光旅遊。

台南市政府作為媒合的角色，連結在地旅遊服務商家與KLOOK，KLOOK也將提供免費數位工具協助商家數位轉型，並陸續整合、上架台南旅遊商品至KLOOK，預計至今年6月底將有超過100種台南在地旅遊體驗上架，KLOOK也將整合公關、活動、內容及社群與數位推廣等行銷資源，將更多更棒的台南在地體驗介紹給國內外旅客。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，KLOOK自2019年啟動擴大投資台灣計畫後，便持續投入徵才、夥伴關係強化及台灣旅遊環境的優化；這次與台南市政府簽訂合作備忘錄，是KLOOK在台灣第一次與地方政府的深度合作。

他指出，台南擁有豐富多元的歷史底蘊、自然美景與在地美食，幾個知名景點包括奇美博物館以及台南十鼓仁糖文創園區，在KLOOK上也十分熱銷；我們希望藉由此次合作挖掘更多台南在地人才知道的私房景點與行程，為旅客提供更道地更完整的台南體驗，進而吸引更多台灣與外國人前來深入探訪台南這迷人之處。

台南市長黃偉哲說，KLOOK將台南選為第一個政府合作夥伴，這是全國各縣市政府首創案例，展現台南發展觀光產業的決心與前瞻性。

這次與KLOOK合作，將共同推動旅遊產業數位轉型，期待看到台南商家踴躍加入，積極優化台南旅遊商品和服務，為下一波旅遊商機預先做準備，市府也將提供在地支援投入資源，開發更多具備台南魅力與特色的旅遊商品，一起做得更好、過得更好。

觀光 奇美博物館

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