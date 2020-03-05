長榮飛澳旅客染新冠肺炎 將空機返台

根據美國內容行銷協會的調查發現，有高達73%的B2B行銷人員認為透過官網或部落格文章，有助於和潛在買家溝通。但卻只有27%的人認為該公司的內容行銷做得非常成功，這是為什麼呢？

2020-03-05 00:57