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疫情衝擊 為何「小夫妻拌麵」業績能翻倍還捐麵給醫護

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
小夫妻拌麵總經理王德輝（右）說，不會忘了第一線的防疫人員。記者李承穎／攝影
小夫妻拌麵總經理王德輝（右）說，不會忘了第一線的防疫人員。記者李承穎／攝影

新冠肺炎疫情延燒，衝擊多項產業，但嘉義在地企業「小夫妻拌麵」因專賣可在家食用的乾拌麵，業績卻翻倍成長，但仍沒忘了第一線防疫人員，捐了2400包乾拌麵給嘉市4間醫院，希望與醫護人員站在同一陣線。

嘉義市長黃敏惠陪同小夫妻拌麵總經理王德輝等人今天在衛福部嘉義醫院舉辦捐贈儀式，將乾拌麵遞交給辛勞的醫護人員，嘉義醫院長黃元德說，感謝市長及民間企業外，有了各界的關心和支持，讓所有第一線同仁，更有信心和體力，為守護全民的健康來打拚。

王德輝說，「宅經濟」因這次防疫而風行，其實分成兩個層面，第一個是民眾到網路購物，第二個是往實體賣場採購生活必需物資，公司的產品因符合人們需求，這次業績成長好幾倍，包括外銷到13個國家的訂單都成長，目前都還是缺貨狀態。

「雖然業績翻倍，但不會忘了第一線防疫人員」他說，他看到醫護人員都戰戰兢兢，十分辛勞，也聽說有些人對醫護人員保持距離，好像被孤立，讓他決定站出來，捐乾拌麵給予醫護人員鼓勵，希望讓他們知道，社會上很多企業都站在同一陣線支持他們。

黃敏惠今天在捐贈儀式後，也進入院內答謝醫護人員的辛勞，發現醫院內空空蕩蕩，但醫療人員都堅守崗位，穿好全身防護衣防疫，衛生局也發給醫院特製的壓克力板裝置，讓醫護人員防護措施更完善。

她說，醫院超前部署、分流，展現防疫專業，盡心盡力在保護我們每個人的健康，民眾若看到所有醫護人員，希望說聲「謝謝你，有你真好」，讓他們更有信心，度過最難熬的階段。

嘉義市長黃敏惠（左）感謝醫護人員付出。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）感謝醫護人員付出。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三）、嘉義醫院長黃元德（右三）答謝小夫妻拌麵總經理王德輝（左二）等人，捐贈乾拌麵給醫護人員。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三）、嘉義醫院長黃元德（右三）答謝小夫妻拌麵總經理王德輝（左二）等人，捐贈乾拌麵給醫護人員。記者李承穎／攝影
嘉義市發給醫院壓克力板裝置，讓醫護人員看診時更安全，市長黃敏惠（左）也體驗這項裝置。記者李承穎／攝影
嘉義市發給醫院壓克力板裝置，讓醫護人員看診時更安全，市長黃敏惠（左）也體驗這項裝置。記者李承穎／攝影

醫護人員 黃敏惠

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