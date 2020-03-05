透過頭皮顏色區分 選擇不同髮品解決三千煩惱絲
頭髮如同肌膚，不同的人有不同的髮質狀況，甚至不同的煩惱，特別容易出油，頭皮屑較多，甚至是髮量稀疏扁塌，都可以透過不同髮品選擇，減輕煩惱，針對不同髮質和需求，日本美妝品牌THREE髮品依照不同頭皮顏色，推出三個系列，讓三種不同煩惱的人，有不同的選擇。
三個系列分別為舒活（一般）、絲潤（受損）、豐盈（髮量少），並將用於臉部保養的成分，平衡系列使用的乳香精油，也用於髮品系列，協助產生平靜的感覺 ，適合現在比較紛亂的社會氛圍紓壓使用。
針對頭皮顏色偏白，容易泛紅 ，到了傍晚頭皮便開始出油，頭氣味變得明顯，尤其是春天及秋天花粉季節時，頭皮頭髮的狀況不穩定者，推出的極致舒活系列，著重於平衡修護，協助受損傷的頭皮與髮絲保持健康平衡的狀態，同時改善頭皮彈性並維持秀髮光澤及豐郁，並具備令人身心舒暢、恢復活力的香檸香氣。
頭皮整體顏色偏紅，有染髮、燙髮習慣者適合極致絲潤系列，著重受損修護，保護受損頭皮同時修復髮質，協助打造健康的頭皮環境，賦予髮芯內部潤澤，修護頭髮分叉、斷髮、毛躁等情況，並以讓身心放鬆溫暖的柑橘系與柔和草本香氣為為主調。
如果是頭皮顏色接近褐色，缺少彈力，容易斷裂掉髮，這時可能感覺髮質變差，
可透過針對有髮量問題並修護頭皮的極致豐盈系列，讓容易斷裂的扁塌髮質，從髮根就感受到的彈力與蓬鬆，同時呵護受損的敏感頭皮及頭髮，透過綠色草本香氣帶來令人振奮的氣息。
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