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市場震撼彈！賓士全新休旅 GLB接單價外流199萬起

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
全新的賓士休旅車款。（台灣賓士提供）
全新的賓士休旅車款。（台灣賓士提供）

豪華休旅車市場出現重大變數，台灣賓士全新休旅車GLB預接單價外流，全新GLB 180車款199萬元起，在這一波豪華休旅車的戰局中，出現重量級車款。在去年Lexus挾著UX與NX兩款強勁休旅車搶下200萬元以下級距休旅車市占後，台灣賓士明顯的要以GLB收復失土。

休旅車是目前汽車市場的主流，豪華車品牌也都以休旅車為戰略車款，其中又以200萬元的車款最吸引消費者，兼具豪華車品牌與休旅優勢，更是吸引國產車升級的消費者族群，成為快速澎脹的級距。去年Lexus拉近與賓士的距離，賓士缺席此級距產品是主要因素。

台灣車市開春受到新冠病毒疫情影響，不僅零配件供應鏈面臨挑戰，市場買氣更有將近三成的跌幅。

台灣賓士除了持續以看車、試駕來穩定銷售外，並將在4月底推出備受市場期待的全新休旅車來刺激買氣。全新 GLB 的預接單價今天外流：全新GLB 180為199萬起，另有柴油款GLB 200d與汽油款GLB 200皆為219萬起，最後是性能車款GLB 35為283萬起，更特別為台灣引進GLB 35 First Edition限量50台 289萬起。上述車型，都能選配第三排座椅，變成七人座小休旅，靈活的空間運用，滿足多元需求，成為GLB的最大賣點。

休旅車一直是豪華車市場的成長動能，中小型休旅級距也絕對是兵家必爭之地，去年LEXUS NX跟UX表現格外亮眼，分別掛出7394輛及4576輛，代表200萬左右的車款備受市場青睞，而台灣賓士卻缺乏此級距應對的車型，如今，GLB挾帶全新車的優勢以及199萬起的佛心價格，無疑是為市場投下一枚震撼彈，更可說是台灣車市對抗疫情的強心針。

休旅車 車市 賓士

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