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中山大學最新發現 太平島估有千隻海龜現蹤 　

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
中山大學海洋科學系教授宋克義研究團隊透過空拍機調查太平島周邊的海龜數量。 圖／中山大學提供
中山大學海洋科學系教授宋克義研究團隊透過空拍機調查太平島周邊的海龜數量。 圖／中山大學提供

世界最美的「海龜島嶼」在哪？中山大學海洋科學系教授宋克義研究團隊透過空拍機，調查太平島周邊的海龜數量，團隊以固定高度、沿著1公里長的航線，拍攝面積約0.2平方公里的區域，發現有將近200隻的海龜，因此估計在太平島周邊礁台1.06平方公里範圍內，有上千隻海龜活動，遠超過被稱為全球海龜密度最高、有上百隻海龜棲息的小琉球。

「這對於全世界想進行海龜研究，或對海龜生態有興趣的科學家與民眾來說，絕對是個令人振奮的消息！」宋克義教授指出，被稱作「國境極南」的太平島，與台灣相距約1,600公里，乘坐海巡署的船艦需費時3天才能到達。目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜，且成龜中，母的比公的多一倍。研究團隊從空拍機上觀察得知，大的海龜身長超過90公分，小的幼年龜則只有30公分。

宋克義教授表示，海龜稀有特別，是常被關注保育的物種。海龜在這裡活動不僅是要準備上岸產卵，太平島四周海域都是牠們覓食的地點。

從衛星照片上比較東沙島與太平島可發現，東沙島周圍海域的顏色深，都是又長又密的海草；太平島周邊的礁台顏色則非常淺，看到的都是沙底，原因就是海龜數量多，大量啃食海草所造成的。

宋克義教授進一步提到，相較於台灣本島、澎湖望安或小琉球，太平島的海龜沒有遊客的人為干擾，幾乎每天晚上都有海龜上岸。

據了解，8、9月是海龜上岸產卵的高峰期，但牠們每年到底生了多少蛋，孵化出多少小海龜？仍待進一步調查。太平島雖未設立國家公園，但高雄市政府海洋局於2007年設立了「海龜繁殖保育區」，對海龜保育有極大助益，「要進行海龜研究，太平島絕對是首選。」

科技部目前在南海設立了兩個科學研究站，其一位於東沙環礁，另一個就在太平島，著眼點便在於南海靠近全世界海洋生物多樣性最高的「珊瑚大三角」，但由於南海國際關係緊張，科學研究非常少。這兩個研究站現分別由國立中山大學海洋科學系，及台灣大學大氣系主導相關研究和維運，這些天然資源和後勤支援，都提供給全世界的科學家，共同運用合作。

目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。 圖／中山大學提供
目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。 圖／中山大學提供

海龜 太平島 空拍機

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