中山大學最新發現 太平島估有千隻海龜現蹤 　

世界最美的「海龜島嶼」在哪？中山大學海洋科學系教授宋克義研究團隊透過空拍機，調查太平島周邊的海龜數量，團隊以固定高度、沿著1公里長的航線，拍攝面積約0.2平方公里的區域，發現有將近200隻的海龜，因此估計在太平島周邊礁台1.06平方公里範圍內，有上千隻海龜活動，遠超過被稱為全球海龜密度最高、有上百隻海龜棲息的小琉球。

「這對於全世界想進行海龜研究，或對海龜生態有興趣的科學家與民眾來說，絕對是個令人振奮的消息！」宋克義教授指出，被稱作「國境極南」的太平島，與台灣相距約1,600公里，乘坐海巡署的船艦需費時3天才能到達。目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜，且成龜中，母的比公的多一倍。研究團隊從空拍機上觀察得知，大的海龜身長超過90公分，小的幼年龜則只有30公分。

宋克義教授表示，海龜稀有特別，是常被關注保育的物種。海龜在這裡活動不僅是要準備上岸產卵，太平島四周海域都是牠們覓食的地點。

從衛星照片上比較東沙島與太平島可發現，東沙島周圍海域的顏色深，都是又長又密的海草；太平島周邊的礁台顏色則非常淺，看到的都是沙底，原因就是海龜數量多，大量啃食海草所造成的。

宋克義教授進一步提到，相較於台灣本島、澎湖望安或小琉球，太平島的海龜沒有遊客的人為干擾，幾乎每天晚上都有海龜上岸。

據了解，8、9月是海龜上岸產卵的高峰期，但牠們每年到底生了多少蛋，孵化出多少小海龜？仍待進一步調查。太平島雖未設立國家公園，但高雄市政府海洋局於2007年設立了「海龜繁殖保育區」，對海龜保育有極大助益，「要進行海龜研究，太平島絕對是首選。」