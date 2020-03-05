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訊連臉部辨識引擎 獲板橋地政事務所試辦採用

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
訊連科技 FaceMe AI臉部辨識引擎，獲新北市板橋地政事務所試辦採用。　圖／訊連提供
訊連科技 FaceMe AI臉部辨識引擎，獲新北市板橋地政事務所試辦採用。　圖／訊連提供

AI臉部辨識技術開發商訊連科技今（５）日宣佈，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎，獲新北市板橋地政事務所試辦採用，打造「人臉辨識E拍即合」系統，比對臨櫃申請者與身分證件照的相似度，以作為身分驗證的輔助方法。透過臉部辨識的輔助，可大幅降低冒名申辦和詐騙事件的風險，並提升身分核對效率。

民眾向地政事務所申請不動產移轉、抵押權設定、權狀補發等登記案件時，除了檢附印鑑證明外，也可以選擇親自到場，讓地所人員核對身分並確認辦理意願，惟鑑於過去在戶政或地政機關，都曾傳出兄弟姊妹冒辦案件之案例，因此新北市政府地政局推辦臉部辨識作為輔助核對，使地政人員得以更客觀，且有效率的方式來確認當事人身分。

新北市政府地政局自2020年1月1日起，於板橋地政事務所試辦導入以FaceMe AI臉部辨識引擎打造的「人臉辨識E拍即合」系統。

承辦人員在取得民眾同意後，使用櫃台攝影機拍攝申請人及其身分證件照片，進行臉部相似性的比對，以輔助承辦人員進行身分確認，目前已有數百位民眾體驗此服務。有了臉部辨識系統的輔助，每項作業平均可省下超過3分鐘的核對時間，不僅省下承辦人員與申辦人寶貴的時間，也可減少冒名申請或詐騙事件，保障民眾的寶貴產權。

「因應政府推行服務數位化和智慧化的政策方向，各單位開始導入新科技帶領服務轉型。其中臉部辨識可應用於智慧政府之公眾安全、身分查驗等等應用情境。」

訊連科技執行長黃肇雄說：「新北市政府地政局推辦之臨櫃身分辨識服務，導入訊連科技開發之FaceMe 臉部辨識引擎，可提升地政事務申辦案件之安全性，並大幅提升效率。」

訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎，擁有高達99.58%的辨識率，在全球知名NIST臉部辨識競賽中，名列全球最精準且最快速的刷臉技術之一，更為台灣最具權威之臉部搜尋引擎。

FaceMe®AI臉部辨識引擎已獲超過百家國內外廠商進行評估及導入，更被政府單位採用作為身分辨識的重要利器。為台灣打造更高效、安全的臉部辨識解決方案。

臉部辨識 訊連 身分證

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