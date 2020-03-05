中華航空數位服務再進化 機器人客服24小時不打烊
中華航空數位應用再進化，官網、APP同步推出機器人客服服務，旅客可利用語音及文字輸入與機器人客服互動，主題式交談進行各項詢問，隨時選位、訂特別餐或查詢票價，提供旅客零時差回應。
旅客透過華航機器人客服可查詢航班資訊與動態（包括報到櫃檯、登機門、行李轉盤、剩餘飛時）、會員資訊等常見問題，更領先業界提供選位、特別餐及票價查詢服務；經由機器人客服查詢票價後再至官網或APP進行訂位購票，不受限於電話客服上班時間或滿線情況，更不用親自臨櫃辦理，讓旅客更具彈性的使用數位服務。
華航機器人客服系統運用微軟LUIS語意辨識大腦來理解對談內容，旅客可使用口語化方式詢問，如「我要查下下周三台北到東京」、「聖誕節台北飛倫敦」，多樣化日期表示或特定節日等情境來查詢航班資訊，感受更智慧、便利及人性化的互動。
華航機器人客服上線初期提供繁體中文服務，未來將陸續新增其他語系。歡迎旅客下載華航APP，一手掌握旅遊大小事，可便捷預辦登機、存取電子登機票證與票券夾、輕鬆管理個人化行程與會員哩程，讓你從容享受旅程的每一刻。
華航APP官網下載：https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/mobile-services
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