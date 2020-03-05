超狂！無印良品第九次降價 有機棉休閒鞋比日本還便宜

MUJI 無印良品又降價了！MUJI 無印良品在今（5）日的2020年春夏新品展示會宣布，約有135項商品實施新價格，平均降幅約12%。其中，因應夏季悶熱，換洗頻度提高的童裝與幼兒服飾，有短袖T恤、內衣、有機棉休閒鞋與直腳襪商品，降幅更達16%。

這次是 2015 年來，無印良品第 9 次調整售價，平均每年都有 2 次調降價格的消息。過去的價格調整大多被外界認為是與日本匯率有關，但台灣無印良品強調，MUJI 無印良品每次降價都不是以日本匯率為優先，而是不斷檢視製程有何處可以持續改善、優化，並定期檢視商品製程，讓價格產生調整空間，「品牌強調『有道理的便宜』，盡可能省略不必要的浪費。」

MUJI無印良品指出，此次實施新價格的商品包括：兒童襪款、基本鞋款、餐具、文具與PP化妝盒等商品。

其中，深受消費者喜愛的百搭撥水加工有機棉舒適休閒鞋，價格從原先的890元調整為799元，甚至比日幣售價2990日円（約台幣807元）更優惠，徹底打破了商品原產地購買最便宜的慣例。

MUJI無印良品指出，這款鞋2019年創造了1.29億元的營業額貢獻度，一年賣出18.2萬雙，平均一天售出500雙。

此外，不鏽鋼餐具在參考台日售價後，本次也調整為新價格販售，平均降幅達9%。而本次新價格中調整品項最多的商品群則是印度棉室內拖鞋系列，降幅達11%。

之所以能「產生降價空間」，台灣無印良品歸功於以下 3 個營運調整：一是集中產地與工廠，效率化管理以節省不必要的浪費，二是原物料提前預約採購，令生產者與工廠能提前作業，降低成本，三是提升物流效率，以節省交通運輸的消耗。